La actriz Annette Bening presidirá el jurado de la 74ª Mostra de Venecia

La actriz estadounidense Annette Bening presidirá el jurado del 74º Festival Internacional de Cine de Venecia, que tendrá lugar entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre, informaron hoy los organizadores de la "Mostra".

Bening, nominada al Óscar por "The grifters" (1990), "American beauty" (1999), "Being Julia" (2004) y "The kids are all right" (2010), será la encargada de encabezar el jurado que otorgará el codiciado León de Oro y el resto de galardones de la sección oficial.

El director de la "Mostra", Alberto Barbera, destacó en un comunicado que "ya era hora que la larga serie de presidencias masculinas en el jurado del festival fuera interrumpido para dar lugar a una mujer de gran talento, inteligencia e inspiración".

Describió a la estadounidense como una actriz "refinada e instintiva, capaz de lograr matices complejos" y que otorga a sus personajes "un calor y una elegancia natural que hace de la visión de las películas una experiencia extraordinaria".

Bening por su parte aseguró en una nota que es "un honor" haber sido llamada para presidir el jurado veneciano y afirmó que espera "con impaciencia ver las películas y trabajar con sus colegas para celebrar el mejor cine mundial de este año".

La intérprete, además de sus nominaciones al Óscar, cuenta en su palmarés con dos "Golden Globe" por "Being Julia" y "The kids are all right" y su interpretación más reciente fue en "20th Century Women" (2016), de Mike Mills.

El jurado, compuesto por 9 personalidades internacionales del mundo del cine y de la cultura aún por desvelar, asignará los premios del certamen en la tarde del 9 de septiembre entre las películas a concurso, que se anunciarán el próximo 27 de julio.



gsm/lab