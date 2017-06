Anthony Hopkins no entiende la trama de la última película de "Transformers"

Aunque no ha desvelado cuáles fueron las razones exactas por las que decidió unirse al reparto de 'Transformers: El último caballero', Anthony Hopkins sí que ha dejado entrever que, por lo menos, entre ellas no se encontraba la trama. De hecho, el incombustible actor ha reconocido no estar del todo seguro de haber entendido exactamente de qué trata la película al considerar su guion demasiado complicado para alguien como él, poco aficionado al universo descrito en los cuatro filmes anteriores. Sin embargo, uno de los motivos que le habrían atraído al rodaje habría sido la diversión que en él preveía tener, como confirmó desde el momento en el que pisó el set por primera vez, donde coincidió con el protagonista, Mark Wahlberg, y la joven estrella Isabel Moner, que le ha introducido al mundo de las redes sociales.