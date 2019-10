Antonio Banderas está entre los "cinco favoritos" a ganar el Óscar, según Pedro Almodóvar

El director Pedro Almodóvar y el actor Antonio Banderas, acompañado este de su pareja Nicole Kimpel, acudieron este fin de semana a una nueva edición de los premios Governor, una cita en la que se rinde homenaje a las trayectorias cinematográficas de figuras ya consagradas del séptimo arte, a fin de promocionar la última y exitosa cinta del realizador manchego, "Dolor y gloria", la cual brillará con luz propia en la próxima ceremonia de entrega de los Óscar.

Además de representar a España en la categoría de mejor filme de habla no inglesa, la película podría brindar al intérprete malagueño la que sería su primera nominación en el apartado de mejor actor protagonista, una teoría que no ha dejado de cobrar fuerza en los últimos meses y que el sábado fue respaldada por el propio Almodóvar durante su conversación con los periodistas.

"Yo creo que estamos muy bien situados", aseguraba el director sobre las probabilidades de que "Dolor y Gloria" acabe llevándose un galardón que este ya cosechó en el año 2000 con la aclamada 'Todo sobre mi madre': todo ello antes de referirse a las predicciones que habrían convertido a Antonio en uno de los 'frontrunners' de la carrera hacia la consecución de la cotizada estatuilla dorada.

"Lo que sí puedo decir es que en todas las apuestas de todos los medios Antonio está entre los cinco 'frontrunners', los favoritos. No he visto una lista en la que no esté él".

Sin embargo, la idea de que pueda acabar engrosando el listado de artistas españoles que han sido recompensados ya por la Academia de Hollywood Penélope Cruz, Javier Bardem, José Luis Garci, Fernando Trueba y Alejandro Amenábar, entre otros no parece quitarle el sueño a Antonio Banderas en un momento, por otro lado inmejorable, de su dilatada trayectoria artística, como dejó patente él mismo durante una sincera entrevista a la televisión pública de su Andalucía natal.

"La verdad es que yo no espero nada porque no me gusta pensar en esas cosas. No es sano basar tus expectativas en el pasado, porque yo esa película ya la he hecho y lo que tenía que decir con ella ya lo hice. Fue increíblemente bello e interesante", explicaba a la periodista Toñi Moreno hace unas semanas.