Arturo Montenegro es entrevistado en CNN en Español por "Todos Cambiamos"

El hecho de que la película panameña "Todos Cambiamos", haya sido seleccionada para entrar en el proceso de selección de los premios más importantes de la industria cinematrográfica, los Oscar, es algo histórico y ha generado una revolución en muchos aspectos; la buena noticia es que este miércoles, Arturo Montenegro, el director de esta producción fue entrevistado en CNN en Español, donde dio los detalles de lo que significa esta gran oportunidad.

El periodista Juan Carlos Arciniegas, publicó la entrevista realizada a Montenegro, titulándola "Panamá en Hollywood con Todos Cambiamos".

El cineasta panameño explicó de qué se trata la historia que narra esta película y habló sobre la discriminación que existe en torno a la transexualidad y el tabú que también ha estado presente con respecto al tema.

"Hay mucha presión de los fundamentalistas religiosos que exige que la familia sea solamente la conformada por un padre, una madre y los hijos; es decir, que el nuevo concepto de familia no existe en nuestro país y no sólo eso sino que no hay ninguna ley que proteja al colectivo LGBT…", expresó Montenegro.

Durante la entrevista, el director reveló el motivo que lo inspiró a desarrollar esta historia. "A mí me mueve y me toca esta historia de una manera muy personal, porque yo también me he sentido discriminado en algún momento de mi vida, creo que es una sensación terrible, el ser boleado por gente porque no encajas en el patrón que ellos han decidido que tú debes encajar".

Asimismo, Montegro manifestó su satisfacción por la aceptación que ha generado "Todos Cambiamos" en Estados Unidos, donde aseguró que a las personas "les ha tocado" en el aspecto de la familia, drama que no había sido tratado antes en el cine a través de una película.

Cabe señalar que Panamá con "Todos Cambiamos" es actualmente aspirante a ser precandidata oficial a los Oscar, en la categoría Mejor Película Internacional, selección que se hará en diciembre de este año, compitiendo con 93, de las cuales escogerán a 10.

Una vez anunciadas las 10 películas precandidatas, el 16 de diciembre; las nominaciones de todas las categorías serán reveladas el 13 de enero de 2020, mientras que la ceremonia de la entrega de los galardones será el 9 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood en Los Ángeles. Mucha suerte y éxito a Panamá en esta carrera histórica por el Óscar.