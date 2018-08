Asia Argento, líder de #MeToo y niña mala del cine mundial

"Perturbada", "provocadora", pero también "brillante" y "valiente", la actriz italiana Asia Argento, líder del movimiento #Metoo es una de las personalidades más sorprendentes del cine mundial y esta semana pasó de acusadora a acusada de abuso sexual.

"La actriz, como la prostituta, es solo un instrumento para saciar el sueño de otro director o cliente", confesó hace unos años la actriz.

"¡Qué profesión sublime es la de ofrecer placer", agregó.

Argento, una de las primeras acusadores del poderoso productor de cine Harvey Weinstein, estuvo en el centro del gran escándalo mundial que se convirtió en una campaña para que las mujeres denunciaran los abusos sufridos a lo largo de sus carreras en la industria del cine.

Voz ronca, cuerpo cubierto de tatuajes, Asia confesó públicamente que había sido violada por el productor estadounidense en un hotel de las costa francesa en 1997, cuando tenía sólo 21 años de edad.

Elogiada por su valentía, enaltecida por su contribución a la liberación de las mujeres agredidas, Argento ha sido también blanco de críticas feroces.

Para algunos su denuncia, 20 años después, es una forma de darse publicidad por los fracasos acumulados en Hollywood.

La actriz y directora volvió a la primera plana de los diarios esta semana con un artículo de The New York Times en el que la acusan de haber agredido sexualmente al actor estadounidense Jimmy Bennett cuando era menor, una acusacion que niega.

Sumamente versátil, la actriz ha trabajado en películas en francés, italiano e inglés, ganado dos David de Donatello -el Oscar italiano- por su trabajo en Perdiamocci di vista (1994) y Compagna di viaggio (1996) y es autora de un documental sobre la vida de su padre, con el que mantuvo durante años una relación complicada.

Su estilo directo y franco, sus escandalosas relaciones sentimentales han generado en ocasiones rechazo por lo que el año pasado anunció que abandonaba Italia por el "clima de tensión fuerte" en contra de ella.

A menudo descrita por los medios como una "perturbada", la actriz, nacida en Roma en 1975, ha interpretado personajes marginales, trabajado tanto con importantes directores como para filmes comerciales.

En el año 2007, protagonizó un atrevido desnudo para un filme de Abel Ferrara donde subió al escenario con un perro rottweiler y en el 1998 aceptó interpretar una prostituta para el filme "New Rose Hotel".

"Siempre me ofrecen el papel de puta", confesó.

La "femme fatale" del cine italiano, que a los 8 años publicó un libro de poemas, fue criada con la lectura de los guiones de las cintas de terror de su padre, Dario Argento, y no teme escandalizar.

"Me olvidé de ese padre, incluso si me tomó mucho tiempo. (...) Sólo queda un corazón de piedra", explicó para describir su compleja relación con el maestro de terror, con el colaboró en varios largometrajes, incluyendo "Trauma" (1993), "The Stendhal Syndrome" (1996) y "The Phantom of the Opera" (1998).

Madre en 2001 de Anna Lou, fruto de su relación caótica con el cantante Morgan, del grupo Bluvertigo, es madre de otro niño con el actor italiano Michele Civetta.

Una vida amorosa movida que este año ha sido sacudida por el suicidio en junio de su compañero sentimental Anthony Bourdain, el famoso cocinero e ícono de la televisión de Estados Unidos: "Era mi amor, mi roca, mi protector", escribió en su cuenta de Instagram.