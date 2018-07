Audiard, Guadagnino, Lanthinos y los Coen competirán por el "León de Oro"

Los hermanos Coen, el director francés Jacques Audiard, el italiano Luca Guadagnino o el griego Yorgos Lanthinos competirán en la Mostra del Cine de Venecia, anunciaron hoy los organizadores del certamen, que comenzará el 29 de agosto.

El director del Festival de Venecia, Alberto Barbera, presentó hoy en Roma las 21 películas que competirán por el León de Oro, entre las que figura el último trabajo de Audiard, "The Sisters Brothers", un 'western' protagonizado por Joaquin Phoenix.

Por el mismo género han apostado los hermanos Coen, Ethan y Joel, que competirán con "The Ballad of Buster Scruggs", producido por Netflix y que cuenta con Tim Blake Nelson y James Franco entre su reparto.

También competirá en la sección oficial de la 75ª Mostra el director italiano Luca Guadagnino, que tras el éxito de "Call Me by Your Name", presentará "Suspiria", un adaptación del clásico de terror de Dario Argento, esta vez protagonizado por Dakota Johnson.

El griego Lanthimos presentará "The Favourite", que cuenta con actrices como Olivia Colman, Emma Stone o Rachel Weisz.

Además, el realizador húngaro Laszlo Nemes, Óscar en 2016 por "Son of Saul" a la mejor película extranjera, competirá con su nuevo largometraje, "Sunset", ambientada en el imperio austrohúngaro.

El director mexicano Alfonso Cuarón competirá con "Roma", una de las cintas "más esperadas", "ampliamente autobiográfica, sobre su familia y su adolescencia" y "grabada en absoluta libertad", señaló Barbera.

Abrirá la Mostra Damian Chazelle con "First Man", con Ryan Gosling.

El británico Mike Leigh Durata intentará reconquistar el León de Oro que ya ganó en 2004 con "Vera Drake", y lo hará esta vez con su "Peterloo".

Completan la Selección Oficial el estadounidense Rick Averson con "The Montain"; el francés Olivier Assayas con "Doubles vies"; el estadounidense Brady Corbet con "Vox Lux"; el británico Paul Greengrass con "22 July" y la australiana Jennifer Kent con "The Nightingale".

El alemán Florian Henckel von Donnersmarck competirá con "Werk ohne autor"; el italiano Mario Martone con "Capri-Revolution"; Roberto Minervini con "What You Gonna Do when the World's in Fire"; el francés David Oelhoffen con "Frères ennemis" y el estadounidense Julian Schnabel con "At Eternity's Gate".

Por último aspirarán al León de Oro el japonés Shinya Tsukamoto con "Zan"; el mexicano Carlos Reygadas con "Nuestro tiempo" y el argentino Gonzalo Tobal con "Acusada".