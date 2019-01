Ben Affleck no protagonizará la cinta de Batman dirigida por Matt Reeves

El actor Ben Affleck no protagonizará finalmente la nueva cinta de Batman, que dirigirá Matt Reeves, después de varios años de especulaciones e incertidumbre sobre si estaría o no al frente de esta película.

El medio especializado Deadline informó este miércoles que Affleck no encabezará el reparto ya que esta película, que se titulará "The Batman" y que se estrenará el 25 de junio de 2021, se centrará en un Bruce Wayne más joven que el de las entregas anteriores.

El intérprete estadounidense confirmó esta noticia en su cuenta oficial de Twitter.

"Emocionado por 'The Batman' en el verano de 2021 y por ver la visión de Matt Reeves hacerse realidad", escribió este miércoles en esta red social.

Affleck interpretó al superhéroe en las cintas "Batman v Superman: Dawn of Justice" y "Suicide Squad" (ambas de 2016), y "Justice League" (2017), todas ellas pertenecientes al universo cinematográfico de Warner Bros. sobre las historias de DC Comics.

El doble ganador del Óscar (mejor guión por "Good Will Hunting" y mejor película por "Argo") se queda así fuera de un proyecto que, inicialmente, iba a dirigir y protagonizar.

A la espera de que se confirme quién será la estrella de este nuevo largometraje, sí se sabe que en la silla de director se sentará Matt Reeves, cuya filmografía incluye cintas como "Cloverfield" (2008), "Let Me In" (2010), "Dawn of the Planet of the Apes" (2014) y "War for the Planet of the Apes" (2017).