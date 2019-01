Beyoncé sueña con ganar un Óscar

El veterano Michael Caine no ha tenido reparo alguno a la hora de desvelar el contenido de una de las conversaciones más íntimas que mantuvo en el pasado con la cantante Beyoncé, con quien trabajó en la tercera entrega de la saga 'Austin Powers' en el año 2002.

De forma más concreta, el incombustible intérprete británico ha revelado que la estrella del pop, a la que considera una actriz "competente", le confesó que uno de los grandes sueños de su vida consistía en ganar un premio Óscar, un galardón al que curiosamente opta este año su buena amiga, y también cantante, Lady Gaga, tras su primera gran incursión cinematográfica.

"La verdad es que lo hizo fenomenal en esa película, tengo que decir que es una actriz muy competente y siempre pensé que podría hacerse un hueco en el mundo del cine. Pero fíjate lo que ha conseguido: se ha convertido en una de las estrellas más importantes del planeta al margen de la interpretación", ha explicado el doblemente oscarizado artista en conversación con Rolling Stone."Cuando la conocí, ya sabía que era cantante y que estaba en un grupo muy famoso [Destiny's Child].

El caso es que un día le pregunté: '¿Qué quieres hacer con tu vida, 'Beyons'? Y ella me dijo: 'Quiero ganar el premio Óscar a la mejor actriz'", ha añadido en la misma entrevista al tiempo que dejaba patente que sigue sin saber cómo se pronuncia el nombre de la diva estadounidense.Por otra parte, el afamado actor, de 85 años de edad, también se ha pronunciado sobre la actitud con la que afronta a día de hoy las críticas -positivas o negativas- que pueda recibir por sus trabajos cinematográficos o televisivos, la cual se asocia básicamente a la indiferencia y la despreocupación que siente por lo que los demás puedan decir sobre él.

"A estas alturas de la vida nadie puede arruinar mi carrera con una mala reseña. Estoy bien, me siento a gusto y he llegado a una edad en la que todo me da un poco igual. Me digo a mí mismo: 'Ok, chico, está todo bien. No te preocupes'", ha admitido en la misma conversación.