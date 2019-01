Brian May no está satisfecho con las 7 nominaciones de "Bohemian Rhapsody" a los Bafta

635x357 Brian May y Roger Taylor flanquean a Rami Malek en la pasada gala de los Globos de Oro. EFE

El guitarrista de la legendaria banda de rock Queen, Brian May, quien también ejerce de productor ejecutivo de la exitosa cinta 'Bohemian Rhapsody' junto a su compañero de banda Roger Taylor, no ha dudado en echarse a las redes sociales para ofrecer su más sincera opinión sobre las muchas nominaciones -y también la falta de algunas- que ha recibido su película de cara a la próxima edición de los premios Bafta de la academia británica de cine.

Como era de esperar, el también astrofísico está encantado de que el largometraje acumule nada menos que siete candidaturas, entre las que destacan las de mejor actor protagonista -para Rami Malek, quien dio vida al eterno Freddie Mercury-, mejor fotografía, mejor edición, sonido, vestuario y maquillaje; pero eso no le ha impedido criticar abiertamente la ausencia del filme en categorías como la de mejores efectos especiales.

"Estoy muy decepcionado de no haber visto a la película nominada por sus efectos especiales. Sinceramente, creo que esta gente [en referencia a los miembros de la academia] no comprende demasiado bien todo lo que consiguió nuestro equipo. No hay explosiones ni barcos de guerra, pero la recreación del estadio de Wembley tal y como era en 1985 es claramente espectacular y todo un triunfo", reza parte del texto que ha compartido en su Instagram.

De la misma forma, el artista confía en el buen juicio de los numerosos fans de la película que tampoco entienden por qué 'Bohemian Rhapsody' no competirá por el premio gordo de la noche, el de mejor película -sí es candidata, sin embargo, al de 'película británica extraordinaria'-, y ha recibido con especial irritación que la actriz Lucy Boynton, quien encarna a la exmujer de Mercury en la ficción, Mary Austin, también se haya quedado sin opciones de conseguir estatuilla propia.

"Me parece incomprensible que se haya ignorado a Lucy Boynton en la categoría de mejor actriz principal o en la de reparto. Y luego he visto que a muchísima gente le ha parecido extraño que 'Bohemian Rhapsody' no haya sido incluida entre las nominadas a mejor película. Bueno, creo que esa decisión dice mucho más del panel de jueces que de la propia película. Pero lo más importante de todo es que la gente ya ha hablado. ¡Millones de gracias a todos!", ha apuntado en la misma publicación.