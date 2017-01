Bryce Dallas Howard, la reina del "low cost" en la temporada de premios

Aunque en la cuenta de Bryce Dallas Howard no falten precisamente ceros tras protagonizar un éxito de taquilla como lo fue 'Jurassic World', la guapa actriz parece haberse propuesto demostrar durante la actual temporada de premios que no hace falta gastarse un dineral para estar estupenda sobre la alfombra roja.

El pasado mes de diciembre, la voluptuosa pelirroja ya sorprendía a los críticos encargados de analizar al milímetro los modelitos de las celebridades en los saraos de Hollywood al presentarse en la gala de los Critics' Choice Awards con un favorecedor vestido amarillo de la cadena británica Topshop valorado en 240 dólares, unas de sus elecciones de vestuario más asequibles y comentadas -para bien y para mal- hasta la fecha.

Pues bien, este domingo la estrella de cine volvió a repetir estrategia acudiendo a los Screen Actors Guild Awards con un impresionante diseño de lentejuelas rojas de la marca Dress the Population por el que pagó 308 dólares, una minucia comparado con los miles y miles de dólares que costaban los atuendos de la mayoría de sus compañeras.

"Es un vestido que compré por internet a finales del año pasado en la página web de Nordstrom, y en ese momento no tenía claro cuándo me lo iba a poner", explicó Bryce, que acudía a la gala de premios nominada por su trabajo en la serie 'Black Mirror', a Vanity Fair.

Lo sorprendente del estilo de la actriz no es solo que no confíe exclusivamente en grandes diseñadores para sus apariciones en las citas más prestigiosas de la industria, sino que en la mayoría de las ocasiones es ella misma quien elige y compra los vestidos. Pero esta autosuficiencia en materia de estilo responde más a la necesidad que a cualquier otra cosa.

"Cuando no eres una 'talla cero' o cuando no tienes una relación directa con algún diseñador, o si no eres muy famosa, esos vestidos de la talla seis sencillamente no están a tu disposición... Así que en mi caso, he descubierto que si me surge algo en el último momento, o si no me he puesto en contacto con ninguna marca, lo más sencillo es que vaya a echar un vistazo a los almacenes Neiman o que compre algo por Internet", explicaba recientemente a People.