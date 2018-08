Caitlyn Jenner se ofrece a Marvel para dar vida a una "malvada villana"

Tras conquistar el mundo del deporte en sus años de juventud -recordemos que obtuvo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1976- y haberse convertido en una de las estrellas televisivas más famosas de mundo gracias a los programas de telerrealidad de clan Kardashian, ahora Caitlyn Jenner ha dejado patente que su próximo objetivo pasa por hacer una exitosa incursión en el séptimo arte y, de forma más concreta, en el universo cinematográfico de la factoría Marvel, del que le gustaría entrar a formar parte con un papel de "malvada villana".

"En una película de Marvel, quiero dar vida a la chica más mala y retorcida que hayas visto nunca. Creo que encajaría perfectamente en el rol de villana malvada, una especie de reina diabólica o algo por el estilo. Solo necesito un buen maquillaje y un traje apropiado, ya que la voz grave la tengo de serie", ha asegurado la progenitora de las conocidas Kendall y Kylie Jenner en conversación con Variety.

En la misma entrevista, la popular exatleta, empresaria y activista ha querido echar la vista atrás a aquellos tiempos en los que coqueteó con la interpretación en más de una ocasión, hasta el punto de hacer un pequeño cameo en la popular serie de televisión 'CHiPs' y, más sorprendente aún, presentarse al casting que acabaría otorgando al malogrado Christopher Reeve su inolvidable rol en la primera trilogía de los filmes de Superman.

"Estamos hablando de una época en la que mis dudas sobre mí misma se estaban intensificando. De hecho, ya me preguntaba: '¿Merece la pena seguir cultivando este personaje y quedarme estancada dentro de Bruce el resto de mi vida?'. Estaba muy asustada y desorientada en ese momento. Y después, cuatro meses más tarde, me llaman y me dicen: '¿Quieres hacer una prueba para ser Superman?'", ha revelado Caitlyn al mismo medio para, justo a continuación, expresar abiertamente el alivio que siente ahora ante la oportunidad perdida.

"Eso hubiera sido demasiado para mí. Me habría presentado ante el mundo como el tipo más 'macho' del universo y esa imagen no me representa en absoluto. No tiene nada que ver conmigo. Por eso digo que debería interpretar a una chica mala y despiadada. Ese es el tipo de zor** con el que me identificaría en el cine", ha bromeado.