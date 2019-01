Canciones de Gaga, Lamar, SZA y Warren nominadas al Oscar

Lady Gaga recibió el martes dos nominaciones al Premio de la Academia, mientras que el rapero Kendrick Lamar obtuvo su primera y la compositora Diane Warren su décima.

Gaga fue postulada a mejor actriz y mejor canción original por su trabajo en "A Star Is Born", repitiendo el logro del año pasado de Mary J. Blige, quien se convirtió en la primera persona nominada como actriz y compositora el mismo año.

Gaga escribió "Shallow" con Anthony Rossomando, Andrew Wyatt y Mark Ronson, el productor detrás de éxitos de Amy Winehouse, Bruno Mars y otras luminarias.

"Quiero decir, es tan increíble", dijo Ronson tranquilamente el martes mientras abordaba un vuelo. "Es una locura y es maravilloso".

La nominación de Lamar por "All the Stars" de la taquillera "Black Panther" lo coloca en un grupo de raperos de élite que han sido nominados al Premio de la Academia: Eminem, Common y Three 6 Mafia todos se alzaron con el trofeo a la mejor canción original. La prestigiosa mención le llega un año después de que su álbum "Damn" ganara el premio Pulitzer de música, convirtiéndose en el primer artista no clásico o de jazz en recibir el reconocimiento.

La nominación es también un gran hito para la cantante de R&B SZA, quien llegó el año pasado a los Grammy como la mujer más nominada pero se fue con las manos vacías. Su éxito del Top 10 "All the Stars", que escribió con los conominados Mark Spears y Anthony Tiffith, competirá por cuatro Grammys el 10 de febrero y podría darle a la cantante finalmente un premio.

Las demás nominadas al Oscar a la mejor canción original son "The Place Where Lost Things Go" de "Mary Poppins", escrita por Marc Shaiman y Scott Wittman; "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" de "The Ballad of Buster Scruggs", de David Rawlings y Gillian Welch; y "I'll Fight" del documental sobre la jueza de la Corte Suprema estadounidense Ruth Bader Ginsburg "RBG", compuesta por Warren.

Warren bromeó sobre el hecho de que está nominada al Oscar por 10ma ocasión pero nunca ha Ganado.

"Ya estoy en los dígitos dobles", dijo Warren riendo.

"No estoy cansada para nada", continuó. "Pero sí necesito un café porque estoy con falta de sueño. Estaba ansiosa así que me desperté y mis amigos vinieron y básicamente tuvimos una fiesta toda la noche esperando por las nominaciones".

"I'll Fight" de "RBG", que también recibió una nominación a mejor largometraje documental, es interpretada por la ganadora de un Oscar Jennifer Hudson.

"Quise escribir una canción poderosa que capturara lo que ... Ruth Bader Ginsburg hace y lo que ha hecho, que es luchar. Y aún está luchando y le envío en este momento mis mejores deseos para una pronta recuperación", dijo Warren de la jueza, a quien recientemente le extirparon nódulos cancerígenos de un pulmón.

"Shallow" es la favorita y ya ha ganado reconocimientos que van desde el Globo de Oro hasta el premio Critics’ Choice.

El tema ha sido un éxito en la radio, donde alcanzó el puesto No. 5 de la lista Hot 100 de Billboard, y recibió cuatro nominaciones al Grammy. La banda sonora de “A Star Is Born”, que incluye canciones coescritas por Bradley Cooper y por Gaga, es platino y debutó en el No. 1 de las listas.

"(Gaga) prestó meticulosamente una gran atención para asegurarse de que las canciones fueran buenas y lo mismo hizo Bradley", dijo Ronson. "Bradley es un gran melómano. Lo he visto caminar por el Festival de Glastonbury en Inglaterra a las 4 de la mañana un domingo, como para ver a la última banda. Creo que para él era muy importante tener la música apropiada para esto".

Ronson y Gaga colaboraron en el álbum de ella de 2016 "Joanne", una aventura rock-pop-country que la distanció de los sonidos electrónicos que la lanzaron al superestrellato. Ronson dijo que su cercanía ayudó a que "Shallow" fuera maravillosa.

"Tenemos esta buena relación personal y somos cercanos, esa es probablemente la razón por la que pudimos ir un poquito más profundo... en 'Shallow'. Pienso que si recién nos hubiésemos conocido ese día y hubiese sido una sesión de composición como que, 'OK, tenemos que escribir una canción para esta película hoy', probablemente hubiese sido un asunto un poco diferente", dijo. "Pero habíamos llegado a un lugar bastante personal para 'Joanne', quizás su disco más personal, así que siento que estábamos muy cómodos cuando empezamos a hacer 'Shallow'".

Los nominados a mejor partitura original incluyen al productor de Childish Gambino Ludwig Goransson, por la música de "Black Panther"; Alexandre Desplat por "Isle of Dogs"; Shaiman por "Mary Poppins Returns"; Nicholas Britell por "If Beale Street Could Talk; y Terence Blanchard por "BlacKkKlansman".

Justin Hurwitz, ganador de los Premios de la Academia, quedó sorpresivamente fuera. Su música para "First Man" le mereció un Globo de Oro, un Critics' Choice y un premio Satellite.