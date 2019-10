Cardi B aparecerá en la novena película de "Fast & Furious"

La rapera de origen latino Cardi B aparecerá en la novena entrega de la saga de acción "Fast & Furious".

Vin Diesel, el gran protagonista de estas películas de coches a toda velocidad y de máxima adrenalina, anunció hoy el fichaje de Cardi B para "Fast & Furious 9" en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, una red social en la que tiene 57,9 millones de seguidores.

En ese breve vídeo aparecen el actor y la cantante, pero ninguno de los dos artistas dio ningún detalle sobre el papel que tendrá Cardi B en esta película que llegará a la gran pantalla el 22 de mayo de 2020.

"Fast & Furious 9" será la segunda película para la rapera en su trayectoria después de que este año debutara con la exitosa "Hustlers", una cinta protagonizada por Jennifer López y Constance Wu sobre un grupo de bailarinas de "striptease" que crean un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos grandes inversores de Wall Street.

Justin Lin será el realizador de "Fast & Furious 9" y no es un novato en la saga, ya que anteriormente dirigió las películas "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" (2006), "Fast & Furious" (2009), "Fast Five" (2011) y "Fast & Furious 6" (2013).

Además de Vin Diesel y Cardi B, en el reparto de este nuevo largometraje figuran Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Helen Mirren y Charlize Theron junto a nuevos fichajes para "Fast & Furious" como John Cena o el reguetonero puertorriqueño Ozuna.

La saga "Fast & Furious" estrenó este año su primera película escindida ("spin-off") de la mano de "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", que protagonizaron Dwayne Johnson y Jason Statham liderando un elenco en el que aparecían asimismo Idris Elba, Vanessa Kirby y la mexicana Eiza González.

Las ocho películas de la saga "Fast & Furious" más el "spin-off" de "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" han recaudado en todo el mundo 5.891 millones de dólares (5.296 millones de euros), según los datos del portal especializado en taquilla de cine Box Office Mojo.