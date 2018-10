Carell y Chalamet crean un fuerte lazo en "Beautiful Boy"

Steve Carell y Timothee Chalamet sabían que el drama sobre adicciones "Beautiful Boy" pendía de la relación padre-hijo.

La película está basada en las memorias de David Sheff y su hijo Nic, presentadas desde la perspectiva de cada uno durante la década de adicción casi fatal de Nic a la metanfetamina. "Beautiful Boy" navega entre los recuerdos y las pesadillas, la adicción y la recuperación, y el amor y la angustia de un padre y un hijo.

Así que el momento en que ambos se conocieron en la audición final de Chalamet para el papel de Nic fue muy importante.

“Creo que fue un gran abrazo”, recordó Chalamet del saludo que le dio su eventual compañero de elenco. "Lo aprecié mucho porque estaba bastante nervioso cuando entré”.

Carell también recuerda vívidamente este encuentro. Para el actor y todas las demás personas en la sala quedó instantáneamente claro que Chalamet (cuya reveladora actuación nominada al Oscar en "Call Me By Your Name" aún no había visto la luz) era la elección correcta.

“No creo que haya visto una audición mejor”, dijo Carell.

Un año después de que Chalamet impresionara al público con su química con Armie Hammer en "Call Me By Your Name", el intérprete de 22 años vuelve a hacer equipo en ''Beautiful Boy" con un actor veterano que igualmente le ha servido de mentor. Ambos descubrieron que tenían una afinidad natural pese a la diferencia de edad. Chalamet creció como fan de "The Office" y en una entrevista reciente fue el más interesado en oír las historias de Carell, de 56 años, sobre el "Daily Show".

“Fue natural”, dijo Chalamet. "Sentí que teníamos un diálogo físico similar a lo que sería el diálogo físico entre un padre y un hijo”.

"Yo siento totalmente lo contrario”, dijo Carrell muy serio haciendo reír a su compañero de elenco. “Él es alguien con quien quieres estar, es alguien con quien quieres hablar, es un actor muy comprometido y se lo toma con seriedad pero al mismo tiempo es totalmente abierto”.

Pocas veces se han visto las adicciones en pantalla como en "Beautiful Boy" de Felix Van Groeningen, que se estrena el viernes en Estados Unidos. Mientras que Hollywood a menudo se ha concentrado en la caída al abismo de la adicción o la recuperación rápida, "Beautiful Boy" se mantiene fiel a los ciclos de recaída. Cuando la adicción de Nic amenaza con destruirlo, a David le carcome la desesperación, la culpa y la desesperanza.

Al adquirir los derechos del libro de David Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction" (surgido de una historia en la revista del New York Times) y del libro “Tweak” de Nic, el productor Jeremy Kleiner de Plan B, la productora de Brad Pitt, convenció a los Sheff de que honrarían el realismo de su historia.

"Poner esto en manos de alguien más era bastante aterrador”, dijo David Sheff, quien es escritor y periodista. “Lo que nos convenció fue que Jeremy dijo: la adicción siempre ha sido retratada con los mismos clichés una y otra vez. Dijo que estaba comprometido a mostrar la adicción como es: sin respuestas fáciles. Todo sobre ella es complicado”.

Cerca de 21,6 millones de estadounidenses son adictos a algún tipo de droga y otros 16 millones al alcohol. Con el aumento de los opioides las muertes por sobredosis se han duplicado en la última década. Son unos Estados Unidos que los Sheff han podido ver de cerca desde la publicación de sus libros, una respuesta que esperan se magnifique con la película.

“Tras compartir nuestras historias hemos podido realmente conectar con todas estas personas diferentes que han tenido experiencias similares o que conocen a alguien que ha pasado por algo así”, dijo Nic, de 36 años. "Ha sido un ejemplo increíble de cómo ser abierto y compartir puede facilitar ese tipo de conversaciones”.

Hacer giras para promover sus libros juntos y ahora la película le ha dado a padre e hijo tiempo para hablar de todo. Ambos dicen que nunca se sintieron tan cercanos.

"Mucha gente ha pasado un infierno”, dijo David Sheff. "Mucha gente siente que el daño es irreparable. Es algo que escucho todo el tiempo. La gente dice ‘nunca podré hablar otra vez con mis padres’, ‘nunca podré hablar con mis hijos’. Todos pasamos por eso y hemos mostrado que con trabajo duro y tiempo, una relación puede renovarse. Así que cuando estamos juntos en esos lugares, miro ahí y me siento muy afortunado de que Nic esté aquí”.

Antes de que comenzara la filmación, Chalamet almorzó con Nic y Carell conoció a David, quien también visitó el plató varias veces.

"Ambos apoyaron valientemente la película”, dijo Carell. "Había una gran sensación de confianza de parte de ellos. No sabían cómo iba a resultar, si iba a ser una descripción melosa de la versión especial extracurricular de esta historia”.

Para su papel, Chalamet bajó 8 kilos (18 libras). Pero tanto él como Carell tienen cuidado de no exagerar sus esfuerzos para retratar auténticamente la adicción y sus secuelas.

“Además de recibir todas las especificaciones para usarlo correctamente, lo primordial era la familia y las relaciones en su interior”, dijo Carell. “No se trata de manierismos sino de la verdad emocional que estaban viviendo. Y de tratar retratar los momentos en los que estoy usando (drogas) o intoxicado en pantalla de la manera más precisa posible sin ser tan displicente como para pensar que eso es lo que la verdadera experiencia de un adicto sería”.

Al igual que Carell y Chalamet se enfocaron en David y Nic, y sus libros, también se basaron bastante en sus propias experiencias con sus padres y, en el caso de Carell, con sus hijos. Para Carell, la película resuena en un nivel más profundo como la historia de una familia que tiene flaquezas pero que está llena de amor. En otras palabras, como la mayoría de las familias.

“Nunca había sentido algo tan profundo por algo y por una historia en la que estado involucrado”, dijo Carell. "Uno puede etiquetar esto como una historia sobre adicción, pero en realidad es una historia sobre el amor entre estas personas”.