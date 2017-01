A Carrie Fisher le encantó su cameo digital en "Rogue One"

La impactante aparición de la actriz Carrie Fisher en la última entrega de la franquicia 'Star Wars', el spin-off 'Rogue One', caracterizada de nuevo como una joven Princesa Leia gracias a las últimas novedades de la tecnología digital, no solo dejó boquiabiertos a todos los espectadores de la película, sino que también sorprendió muy gratamente a la malograda actriz. Aunque la intérprete no tuvo oportunidad de ver el filme en su totalidad, al menos pudo contemplar la escena final tras grabar el cameo semanas antes.