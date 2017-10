El perro de Carrie Fisher ya ha visto el tráiler de la nueva película de "Star Wars"

635x357 Gary disfrutando del tráiler de 'Los últimos Jedi' (c) Instagram. EFE

Teniendo en cuenta que la malograda Carrie Fisher apareció en buena parte de sus últimos actos públicos acompañada de su fiel perro Gary y que el simpático can se convirtió en cuestión de días en toda una estrella mediática por derecho propio, resulta comprensible que el animal -o quienes controlan su popular cuenta de Instagram- haya querido tener ahora un gesto de reconocimiento y consideración hacia su desaparecida dueña con motivo del lanzamiento del tráiler oficial de 'Los últimos Jedi', la octava entrega de la saga principal de 'Star Wars'.

Para ello, Gary ha recurrido precisamente a la famosa red social y en ella ha compartido una adorable foto que le retrata mirando atentamente a la pantalla mientras la princesa Leia y sus amigos ofrecen un avance de las aventuras que vivirán en la cinta que se estrenará en diciembre. "Acabo de ver el tráiler de 'Los últimos Jedi' y la verdad es que mamá está más guapa que nunca. #Gary echa de menos a su mamá, #Gary quiere mucho a su mamá", reza la emotiva descripción que acompaña a la fotografía.

Just watched the new trailer of The Last Jedi and my mom looks more beautiful than ever. #garymisseshismom #garyloveshismom #garyloveshisfans #garyfisher #thelastjedi #starwars

A pesar de que ya no frecuenta alfombras rojas y estudios televisivos, Gary sigue siendo muy activo en la esfera virtual y también dispone de una cuenta en Twitter -un perfil que no fue creado por la actriz, sino que fue iniciativa de uno de sus fans- en la que no ha dejado de mandar mensajes de cariño y recuerdo a la célebre mujer que tanto cuidó de él.

"Los tuits más tristes que he publicado en mi vida. Mamá se ha ido, te quiero Carrie Fisher y te esperaré todo lo que haga falta. Siempre estuve a tu lado, pero lo mejor de todo es que tú siempre estuviste al mío. El amor no conoce temporadas, acecha tu alma eternamente. El perro más guay del mundo posando con la mujer más guay del mundo", era el mensaje que Carrie le dedicó a su dueña en las horas posteriores a la confirmación de su deceso.

Actualmente, Gary vive con Corby McCoin, la asistente personal de la actriz, ya que ambos habían compartido mucho tiempo juntos mientras acompañaban a la estrella en sus viajes por todo el mundo.