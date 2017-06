“Cars 3” ocupa el primer lugar en taquillas en su estreno

La película de Rayo McQueen y sus amigos en “Cars 3” llegó en primer lugar a la meta en el fin de semana de su estreno, rebasando a la Mujer Maravilla por primera vez desde su debut hace tres semanas.

Cálculos de los estudios dados a conocer el domingo mostraban que la tercera entrega de la película de carros abrió con 53,5 millones de dólares en taquillas de Estados Unidos y Canadá. Una cifra menor si se le compara con los 1.000 millones que lleva la serie de Disney y Pixar.

“Cars 3” tuvo su peor debut en la historia de la saga, “Cars” abrió con 60,1 millones de dólares y “Cars 2” con 66,1 millones. Este fue el estreno con la menor cantidad recaudada para las producciones de Pixar.

De acuerdo con el analista de la compañía comScore, Paul Dergarabedian, la tercera película del Rayo McQueen también fue una decepción a comparación de las películas de Pixar que se estrenaron el mismo fin de semana pero de 2016 y 2015.

Por ejemplo, el filme del año pasado, “Buscando a Dory”, debutó con 135,1 millones de dólares.

“Ha sido un verano desafiante. Yo siempre digo que todo se reduce al producto. ¿Están las películas llamando la atención de la gente?”, dijo Dergarabedian.

En su tercera semana, "Wonder Woman" se mantuvo fuerte con 40,8 millones, con lo que acumula ya 274,6 millones de dólares en las taquillas norteamericanas.

A pesar de los tropiezos que “Cars 3” tuvo, películas de bajo perfil lograron colocarse dentro del top 10.

La producción de Lionsgate “All Eyez on Me”, película biográfica de Tupac, recaudó 27,1 millones de dólares y se colocó en el tercer lugar. Su estreno fue programado para que coincidiera con el que hubiera sido el cumpleaños 46 del rapero, el 16 de junio.

La película de tiburones protagonizada por Mandy Moore “47 Meters Down”, otra producción discreta, abrió con 11,5 millones y quedó justo detrás de “La Momia”, que bajó dos posiciones con la cantidad de 13,9 millones.

La próxima semana se estrena una película que ha generado altas expectativas. “Transformers: The Last Knight” llega a la cartelera y se espera recaude una buena cantidad de dinero.

“A veces los estrenos más esperados no llegan a la primera posición”, dijo Dergarabedian. “”All Eyez on Me” y “47 Meters Down” son ese tipo de películas que la gente quiere ver, lo que es un buen presagio para “Baby Driver” y Atomic Blonde””, añadió.

A continuación presentamos las cifras aproximadas de recaudación del viernes al domingo en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según comScore.

1."Cars 3”, 53,5 millones de dólares.

2."Wonder Woman", 40,8 millones

3."All Eyez on Me", 27,1 millones

4."The Mummy", 13,9 millones

5."47 Meters Down", 11,5 millones

6."Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", 8,5 millones

7."Rough Night", 8,1 millones

8."Captain Underpants: The First Epic Movie", 7,4 millones

9."Guardians of the Galaxy Vol. 2", 5 millones

10."It Comes At Night", 2,6 millones