Casey Affleck no tiene por qué dar las gracias a su hermano Ben

El actor Casey Affleck, flamante ganador del premio al mejor actor dramático durante la pasada ceremonia de los Globos de Oro, no tardó en aprovechar su paso por la alfombra roja de otra de las citas ineludibles de la presente temporada de premios, los que entrega el Sindicato de Actores, para responder a su famoso hermano Ben después de que este se quejara públicamente de haber sido ignorado durante el discurso de aceptación que pronunció el primero desde lo alto del escenario.

Echando mano del sentido común, Casey no dudó en justificar su decisión alegando que Ben no ha participado de ninguna manera en la película 'Mánchester frente al mar' y que, por tanto, no tenía motivo alguno para nombrarle en esta ocasión.