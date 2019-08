Casey Affleck retrata paternidad en el apocalipsis

Casey Affleck había trabajado por años en un guion sobre un padre y su hijo. Había escrito escenas sobre un cuento de buenas noches y un argumento sobre un viaje a un pueblo y las cosas parecían ir bastante bien.

Como padre de dos hijos, Affleck había escrito automáticamente que el hijo era niño. Pero cuando estaba bastante avanzado en el proceso, sus hijos le pidieron algo: no querían que se tratara de ellos.

“Fueron muy firmes en el hecho de que no querían que fuera una historia de la relación padre-hijo”, dijo Affleck. "Había trabajado bastante en ella y pedí que no lo hicieran”.

Pero a pesar del dolor de tener que rehacer la historia, convirtió al hijo en una niña y esto ayudó a la trama. Había buscado puntos de interés en esta saga sobre la paternidad y con este cambio era posible construirla. ¿Qué sucedería si una enfermedad acabara con todas las mujeres excepto la hija de este hombre?

“Se trataba de una persona muy ansiosa por proteger a su hija. Quería que lo que estaba en juego fuera tan grande como fuese posible para que no fuera como decir ‘los protejo para que no tengan una mala experiencia en el cuarto grado’”, dijo Affleck. "Es como si los estuviera protegiendo del mundo entero que quiere secuestrarlos”.

El resultado es el thriller de ritmo pausado "Light of My Life" (“Luz de mi vida”) , que se presenta en cines actualmente y también está disponible en video a la carta. Affleck dirigió, escribió y protagoniza la cinta, que se estrenó este año en el Festival de Cine de Berlín. La cinta remite, a sabiendas, a clásicos modernos como “Children of Men" (“Niños del hombre”) del director mexicano Alfonso Cuarón.

Affleck y la directora de casting Avy Kaufman hicieron una búsqueda exhaustiva para encontrar a la chica correcta para el papel de la hija, Rag, y dieron con una actriz canadiense poco conocida, Anna Pniowsky, quien se adaptaba perfectamente al papel.

“Todavía era una niña pequeña. Creo que tenía 11 años cuando envié mi prueba en video”, dijo Pniowsky, quien tiene ahora 13 años. "No esperaba que pasara nada, no me daban muchos papeles entonces”.

Ahora su perfil ha cobrado más prominencia con participaciones en "Pen15" de Hulu, como una de las chicas populares de la escuela, y "The Hot Zone". En "Light of My Life", Pniowsky encajó fácilmente en su papel como una preadolescente que se puede portar mal y retar las reglas de su padre, incluso en esa realidad tan peligrosa y poco prometedora.

Los críticos han elogiado su actuación, que transcurre la mayor parte del tiempo con ella haciéndose pasar por niño.

“No necesitó mucho”, dijo Affleck. "Era buena haciéndolo de manera natural. A veces yo sentía que interfería mucho en la escena o en la progresión natural de la escena y que estaba de más”.

Juntos Affleck y Pniowsky tienen un entendimiento desenfadado por el que se nota por qué funciona su dinámica de padre e hija. Como ejemplo está el hecho de que no se pueden poner de acuerdo sobre si Affleck le dio a leer algo antes de la cinta para prepararse.

Affleck: "Ella dice que sí, pero yo no me acuerdo y no creo que lo haya leído”.

Pniowsky: "Me hizo leer tres libros. Sólo recuerdo uno que ellos era 'Little House on the Prairie' (“La pequeña casa en la pradera”) ... Todos eran libros medio viejos".

Affleck: "Obviamente todos los libros se le pegaron”.

"Light of My Life" es la primera película de Affleck detrás de cámara desde la cinta de 2010 "I'm Still Here" que llevó a las demandas civiles por incumplimiento de contrato de dos mujeres, una cinefotógrafa y una productora, quienes trabajaron en la película. Una de ellas también demandó por acoso sexual y ambas dijeron que el ambiente era incómodo en el plató del falso y poco convencional documental. Ambas llegaron a un acuerdo fuera de la corte y Affleck se disculpó el año pasado en una entrevista con The Associated Press por permitir y contribuir a un “ambiente poco profesional”.

Tras bambalinas, Affleck ha hecho discretamente su papel para acabar con la desigualdad de género en la industria. En "Light of My Life" trabajó con varias mujeres en su equipo de producción, incluyendo a la editora de "Memento" Dody Dorn y la asistente de dirección Liz Tan, quien ha trabajado en cintas épicas como "The Lord of the Rings" (“El señor de los anillos”). Sus dos próximas películas como actor fueron dirigidas por mujeres: "The Friend", un drama sobre una enferma terminal de Gabriela Cowperthwaite, que se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y la cinta de época de su compañía productora "The World to Come", dirigida por Mona Fastvold y coescrita por Ron Hansen de "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford" (“El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford”).

“Definitivamente estoy feliz de hacer esto y crear un poco más de igualdad y tener diferentes voces para contar historias y diferentes perspectivas en vez de lo mismo de siempre”, dijo Affleck. "Esa parece definitivamente una causa que vale la pena apoyar y una con la que estoy completamente comprometido. Pero además estas personas son narradoras extraordinarias y las dos son súper talentosas, se merecen estar ahí”.

Affleck dice que también le gustaría seguir dirigiendo. Le encantan las “grandes películas de fantasía”, como "The Lord of the Rings" y "The Hobbit" (“El hobbit”) pero cree que todavía está lejos de descubrir cómo hacerlas funcionar.

¿Está trabajando en algo más en este momento?

"Realmente no” dijo Affleck. "(Pero) alguien me dijo que si estás escribiendo algo nunca, nunca, debes admitirlo”.