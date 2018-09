Channing Tatum está "preparado para volver al trabajo"

El actor Channing Tatum ha aprovechado su regreso a la vida pública, de la que se había mantenido alejado una larga temporada coincidiendo con su separación de la también actriz Jenna Dewan, para anunciar que ya está casi "preparado" de cara a una futura vuelta al trabajo y reconocer, al mismo tiempo, que de momento todavía no sabe hacia dónde orientar sus próximos proyectos interpretativos.

"Creo que ya estoy más o menos preparado para volver a trabajar. No sé aún lo que voy a hacer, la verdad sea dicha, ni como actor, ni como director o productor, incluso en lo que a escribir se refiere. Quién sabe, quizá acabe convirtiéndome en periodista y empiece a entrevistar a la gente. No sé", ha confesado el artista en conversación con la revista Variety.

Resulta complicado advertir, por el tono en el que se ha expresado, si el protagonista de 'Magic Mike' se siente algo frustrado como consecuencia del momento de indecisión en el que está inmerso o si simplemente espera con paciencia y sin ánimo de precipitarse a que le llegue la ansiada inspiración.

En cualquier caso, Channing ha dejado también patente que el tiempo muerto que se ha tomado hasta ahora le ha servido para "divertirse" tanto como le ha sido posible.

"No tengo ni idea de lo que voy a hacer, si te soy sincero, pero no me quejo. Me he estado divirtiendo mucho", ha sentenciado al final de la entrevista.A diferencia de su ya exmarido, Jenna Dewan solo se tomó un breve y necesario período de aislamiento tras el fin de su matrimonio de nueve años -la pareja tiene una hija llamada Everly (5)- antes de regresar con fuerza a la televisión con su papel de presentadora del concurso 'World of Dance', en el que compartió plató y un sinfín de cómicos momentos con la afamada Jennifer Lopez hasta el pasado 12 de septiembre, cuando terminó la segunda temporada del formato.

De la misma forma, la guapa intérprete y bailarina hizo una notable reaparición en la gran pantalla este mismo verano con la cinta romántica 'Berlín, te quiero' -la última entrega de la franquicia 'Cities of Love', en la que trabajó codo con codo con rostros tan reconocidos de la meca del cine como Helen Mirren, Keira Nightley o Jim Sturgess.