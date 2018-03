Charlize Theron no se reprime a la hora de soltar exabruptos

La oscarizada Charlize Theron puso claramente de manifiesto durante el rodaje de su última película, 'Gringo', que la gracia y la sofisticación que irradia en todas sus apariciones públicas no está reñida con el uso -al menos en determinadas ocasiones- de palabras malsonantes con las que descargar tensión y, sobre todo, sacar a relucir su lado más espontáneo.

Así lo ha revelado su compañero de reparto en la mencionada película, David Oyelowo, quien no ha podido resistirse a compartir públicamente la mezcla de sensaciones que experimentó tras conocer de primera mano el gusto de la sudafricana por los exabruptos y su tendencia a expresarse de la forma más explícita posible.

"Tiene una boca que te deja impresionado desde el primer día, yo me quedé francamente alucinado. Sobre todo por ese contraste entre la clase y la elegancia que tiene y el hecho de que, por otro lado, habla como un camionero. Pero me encanta que sea 100% fiel a sí misma, es una de las mujeres más valientes que conozco", ha contado el intérprete sobre su trabajo con la reputada actriz en conversación al portal E! News.

Lejos de reprender a su amigo por la imagen negativa que de ella pudiera estar proyectando en la citada entrevista, Charlize ha reconocido sin ambages que no duda en echar mano de un amplio abanico de palabrotas cuando la ocasión lo requiere, lo que no implica, por otra parte, que no modere su lenguaje delante de sus dos hijos -Jackson (6) y August (2)- o que no sea capaz de controlar sus impulsos verbales en situaciones claramente inapropiadas para ello.

"Hay muchas variaciones en los términos que utilizo, y trato de ser original al respecto. Pero he de decir que no me comporto como un camionero cuando estoy en casa. De vez en cuando se me escapa un 'mier**' si me hago daño y mis hijos me regañan enseguida. Pero también soy consciente de mis responsabilidades como madre y les digo: 'Mirad, así hablamos los adultos en ocasiones. Cuando seáis adultos, podréis hablar de esta manera, pero no ahora'", ha contado sobre las líneas rojas que marca a sus hijos en lo relativo a su conducta, las cuales no siempre respeta ella.