Chino Darín no tiene la vista puesta en Hollywood

Tras hacerse un nombre por derecho propio como actor en su Argentina natal al margen de su famoso padre, Chino Darín dio el salto al otro lado del Atlántico con la serie 'La embajada', un proyecto que además de servirle como carta de presentación en la industria española también le ayudó a encontrar el amor junto a la guapa actriz Úrsula Corberó.

Con el prestigio que le otorga el haber compartido pantalla con la mismísima Penélope Cruz en la cinta 'La reina de España', el joven de 28 años ya se ha consolidado como una de las grandes promesas del cine actual, aunque a diferencia de muchos otros, él no sueña con aprovechar esa plataforma para dar el salto a la meca del cine.

"No estoy interesado específicamente en algo concreto. Adoro el cine. Me siento orgulloso del cine que estamos haciendo en Argentina y España... El cine europeo es increíble. También me encanta el asiático. Evidentemente, todos hemos crecido viendo las producciones de Hollywood, a actores interpretando personajes geniales. Podría soñar con esos personajes, pero son cosa del pasado, así que es imposible repetirlos ahora", explica en una entrevista al portal Movie Pilot.

La prioridad ahora del intérprete argentino es seguir aprendiendo y formándose en cualquier lugar donde le ofrezcan una oportunidad interesante, al considerar que aún le queda un largo camino por recorrer a pesar de su más que respetable trayectoria hasta la fecha.

"Como actor, disfruto de la experiencia de colaborar con gente nueva, conocer sus idiosincrasias, creo que resulta muy alentador, para crecer como persona e intérprete. Tengo muchas ganas de conocer nuevas personas, viajar gracias a esta profesión y por supuesto recibo con los brazos abiertos cualquier oportunidad de trabajar lejos de mi país. Aún estoy dando los primeros pasos y estoy disfrutando de cada momento", asegura Chino, que sin embargo tampoco descarta adentrarse algún día en el competitivo mundo de Hollywood.

"Mi madre dice que cuando era pequeño, decía que quería ser el actor de Batman... Quería interpretar a Batman, pero sabía que era imposible. Aunque al final puede que algún día haga ese sueño realidad".