Chris Rock se descarta como próximo presentador de los Óscar y propone a Steve Martin

Quedan dos meses escasos para que se celebre una nueva edición de la ceremonia de entrega de los premios Óscar y, de momento, la Academia no se ha hecho aún con los servicios de un maestro de ceremonias que conduzca la gala y amenice la velada más importante del año para la industria de Hollywood, en la que se darán cita buena parte de las personalidades más rutilantes del celuloide, así como numerosas estrellas emergentes.

Aunque el actor Kevin Hart, quien renunció el pasado noviembre a presentar el evento después de que resurgieran los chistes y comentarios homófobos que marcaron su polémico pasado, ha dejado entrever a lo largo de las últimas semanas que estaría dispuesto a retomar ese papel que nunca llegó a ejecutar, todo ello a través de varias apariciones mediáticas que le han servido para volver a expresar su más sincero arrepentimiento y su convencimiento de que es un "hombre nuevo y más maduro"; el puesto sigue vacante y siguen barajándose nombres para encontrarle finalmente sustituto.

Uno de ellos es el del también cómico e intérprete Chris Rock, quien presentó la ceremonia en dos ocasiones -2005 y 2016- y en ambas fue elogiado por la solvencia con la que trató de mantener el dinamismo y el humor de una gala por lo general bastante lenta y pesada. Sin embargo, este candidato ya se ha encargado personalmente de desmontar cualquier teoría al respecto descartándose automáticamente como posible nuevo presentador de los Óscar.

"Me niego a hacer esa mi****, esta vez no me van a pillar", bromeó el excéntrico artista a su paso por la cena de premiados de Círculo de Críticos de Nueva York, la cual tuvo lugar esta semana en el exclusivo Tao Downtown de Manhattan. Segundos después, y al avistar a su buen amigo Steve Martin, quien ejerció como maestro de ceremonias en tres ocasiones -la más reciente de ellas en 2010, junto a Alec Baldwin-, el artista no dudó en proponerle a él para que tomara una vez más el mando de la ceremonia: "Steve Martin, ¡deberías ser tú el que presente los Óscar!", le espetó.