Christopher Nolan aclara que no dirigirá la nueva película de James Bond

Desde que se confirmara que Daniel Craig había accedido a retomar al menos una vez más el personaje de agente 007 a cambio de un jugoso cheque -que se rumorea superaría los cien millones de dólares-, no han hecho más que acumularse las incógnitas en torno a la próxima entrega del espía británico al servicio de su Majestad la Reina: ¿regresará Monica Bellucci en calidad de chica Bond para batir récords como la actriz más veterana en interpretar ese papel? ¿qué actores completarán el resto del reparto? Y sobre todo, qué cineasta sería el encargado de sustituir al frente de la franquicia a Sam Mendes, uno de los responsables de revivir la saga y darle un nuevo giro con 'Skyfall' y 'Spectre', la segunda y tercera película protagonizadas por el aplaudido actor británico, que ya se puso a las órdenes de Martin Campbell en 'Casino Royale'.

Hasta ahora, Christopher Nolan -el responsable de éxitos de taquilla y crítica como 'Dunkerque' y 'El caballero oscuro'- sonaba como el favorito para recoger el testigo, pero él mismo se ha encargado de acabar con esa posibilidad asegurando que aún no ha llegado su momento.

"No, yo no seré el elegido, no. Tengo la impresión de que cada vez que contratan a un nuevo director se rumorea que lo haré yo. Me encantaría dirigir una película de Bond en algún momento del futuro, y creo que los productores -Barbara y Michael [Broccoli] y G Wilson- han hecho un trabajo increíble con los últimos filmes, así que no creo que me necesiten particularmente", aseguró Nolan en una entrevista al programa 'Desert Island Discs' de la emisora BBC Radio 4.

Por su parte, Sam Mendes ya aseguró en el pasado que había disfrutado de cada segundo de los cinco años que había dedicado a James Bond, pero que había llegado el momento de hacerse a un lado y dejar paso a otros directores.