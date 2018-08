"Christopher Robin" tratará de quitarle el número uno a Tom Cruise

"Christopher Robin", una película de Disney centrada en el universo de personajes de Winnie the Pooh, es el principal estreno del fin de semana en EE.UU., y podría arrebatar el número uno en taquilla a "Mission: Impossible - Fallout", con Tom Cruise al frente.

La cinta, dirigida por Marc Foster, lleva al protagonista (Ewan McGregor) de vuelta al bosque de los Cien Acres, el lugar donde disfrutó de niño junto al popular oso y el resto de sus amigos, justo en un momento en el que su vida familiar se desmorona.

Ese encuentro con sus viejos amigos le llevará a solucionar sus problemas en el trabajo y a descubrir de nuevo las cosas que merecen la pena de la vida.

Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael y Mark Gatiss son los protagonistas del filme.

El otro gran estreno del fin de semana es la comedia de acción "The Spy Who Dumped Me", de Susanna Fogel.

En la obra, parodia de las películas al estilo de James Bond, dos grandes amigas se ven envueltas en una conspiración internacional cuando una de ellas descubre que su exnovio era realmente un espía.

Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux y Blanka Györfi-Tóth lideran el elenco.

Por su parte, "The Darkest Minds", dirigida por Jennifer Yuh Nelson, apuesta por una historia distópica donde unos adolescentes, prisioneros en un mundo adulto donde la población teme a cualquiera con menos de 18 años, forman un grupo de resistencia para reclamar el control sobre sus propias vidas.

Bradley Whitford, Mandy Moore, Amandla Stenberg y Gwendoline Christie aparecen en la cinta.

Por último, el documental "Death of a Nation", del polémico cineasta Dinesh D'Souza, conocido por su conservadurismo, apuesta por establecer paralelismos entre la Presidencia de Abraham Lincoln (1861-1865) y la del actual mandatario de EE.UU., Donald Trump.