Claudia Cardinale defiende decisión del Festival de Cannes de "retocar" su imagen

Han pasado ya unos días desde que la organización del Festival de Cannes se viera envuelta en una desagradable polémica tras desvelar públicamente el cartel oficial con el que se inicia la cuenta atrás para el comienzo de la 70 edición del célebre certamen de cine, que mostraba a una jovencísima Claudia Cardinale cuya silueta había sido evidentemente modificada con retoques digitales para hacerle parecer más delgada de lo que era.

A pesar del aluvión de críticas que ha venido recibiendo el citado póster a cuenta de la innecesaria decisión de manipular la imagen de la diva italiana, los responsables del festival, que arrancará el próximo 17 de mayo en la famosa localidad de la costa azul francesa, han emitido ahora un comunicado en el que, lejos de dar explicaciones ante tan grave asunto, dejan que sea la propia Claudia Cardinale quien ofrezca su opinión ante lo ocurrido y, como era de esperar, se encargue personalmente de restar importancia a las quejas.

"Me gustaría responder a la falsa controversia de la que me he hecho eco estos días y que tiene que ver con el póster del festival y las impresiones que ha generado entre algunos por las alteraciones que habría sufrido mi imagen. No tengo nada que comentar sobre el trabajo artístico de esta fotografía. Es un cartel que, más allá de representarme a mí, representa una danza, un vuelo. La imagen ha sido retocada para acentuar el efecto de elegancia y para transformarme en una especie de sueño, en un símbolo sublime", reza parte de la carta firmada por la intérprete y que el festival suscribe palabra a palabra.

Teniendo en cuenta que durante buena parte de su trayectoria la legendaria intérprete se ha venido destacando como toda una pionera en lo que a la defensa de los derechos y de la dignidad de la mujer se refiere, en su comunicado también han tenido cabida algunos argumentos que, por débiles que sean, le han servido para negar cualquier tipo de contradicción entre sus convicciones feministas y el hecho de que ahora apoye sin ambages una fotografía acusada de contribuir a la tradicional cosificación del cuerpo de la mujer.

"En este caso concreto, no tiene sentido ninguno buscar realismo y, como feminista convencida que soy, no creo que suponga una falta de respeto hacia el cuerpo de las mujeres. Creo que hay cosas mucho más importantes que tratar en nuestro mundo. No olvidemos que esto es solo cine. Claudia Cardinale", concluye la nota publicada en la página web del Festival de Cannes.

Con la también actriz italiana Monica Belluci en el papel de maestra de ceremonias y con el director Pedro Almodóvar como presidente del jurado que concederá las codiciadas Palmas de Oro, además de otros muchos galardones especiales, el longevo certamen de cine vivirá este año una de sus ediciones más especiales al cumplirse siete décadas desde su fundación, a pesar de que a día de hoy el debate sobre los estrictos cánones de belleza que impone la industria del cine haya eclipsado casi por completo el aspecto puramente cinematográfico del festival.