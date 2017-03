Confirmado: Gary Barlow tendrá un papel en la nueva película de "Star Wars"

Los rumores que aseguraban que el antiguo líder de Take That, Gary Barlow, debutaría en el cine con un papel en 'Star Wars: Los Últimos Jedi' han resultado ser ciertos, ya que el propio cantante ha confirmado ahora la noticia. Sin embargo, los seguidores de la mítica franquicia no lo verán meterse en la piel de un stormtrooper -uno de los soldados del Imperio Galáctico- en el octavo episodio, tal y como se pensaba inicialmente, así que por el momento se desconoce cuál será su aportación a la nueva película de 'Star Wars', dirigida por Rian Johnson.