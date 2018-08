Confirmado: James Gunn no regresará para dirigir "Guardianes de la galaxia 3"

Ni las quejas de los fans ni la carta abierta que firmó el elenco protagonista pidiendo que se le readmitiera en su antiguo puesto han tenido el efecto esperado: James Gunn no dirigirá la tercera entrega de 'Guardianes de la galaxia'.

La presión popular sirvió al menos para que Disney, la distribuidora de la franquicia, se planteara negociar con el cineasta la posibilidad de revocar su despido por una serie de controvertidas bromas que realizó hace años a través de su cuenta de Twitter y que no encajarían con el perfil familiar de los estudios de Mickey Mouse, pero llegado el momento decisivo ninguna de las dos partes no han sido capaces de encontrar una solución.

Según el portal especializado Variety, Gunn se habría reunido recientemente con Alan Horn, presidente de Disney, para abordar su posible reincorporación al proyecto. Desgraciadamente, tras una larga negociación se habrían despedido sin encontrar una solución aceptable para ambos y, en consecuencia, 'Guardianes de la galaxia Vol. 3' busca ahora un nuevo director.Esta no era sin duda la noticia que esperaban escuchar los protagonistas de la cinta.

En especial, el luchador Dave Bautista ha sido uno de los actores que más ha apoyado públicamente a James Gunn y ya ha dejado claro que, pese a que los términos legales de su contrato le obligan a retomar una vez más el personaje de Drax el Destructor al que da vida en el universo Marvel, lo hará de mala gana y consciente de que otra persona no hará justicia a la historia.

"Haré lo que estoy legalmente obligado a hacer, pero @Guardianes sin @JamesGunn no es a lo que yo me había apuntado. Guardianes de la galaxia sin @JamesGunn sencillamente no es Guardianes de la galaxia. También me resulta bastante nauseabundo trabajar para alguien que ha validado una campaña orquestado por fascitas cybernazis. Así es como me siento", reconocía hace unos días vía Twitter.