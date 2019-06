Danny Boyle apuesta por Robert Pattinson como nuevo James Bond

Aunque Robert Pattinson fue confirmado recientemente como el hombre que se encargará de sustituir a Ben Affleck en uno de los papeles más codiciados y exigentes del género de acción, el del superhéroe Batman, el oscarizado director Danny Boyle está convencido de que el intérprete británico debería probar suerte y tratar también de agenciarse otro de los personajes más mediáticos del mundo del cine: el del célebre espía James Bond. El prestigioso realizador, quien curiosamente iba a dirigir la cinta número 25 de las aventuras del agente 007 hasta que tuvo que renunciar por diferencias creativas con los productores de la saga, ha lanzado semejante idea en medio de una entrevista al diario The Guardian y precisamente cuando comentaba el gran trabajo realizado por el artista de 33 años en el filme de ciencia ficción 'High Life'. "La verdad es que fue surrealista [verle actuar]. Estaba ahí sentado y pensando: 'Oh Dios mío, deberían hacer de él el próximo James Bond", aseguró durante su conversación con el mencionado periódico para, justo a continuación, responder con una negativa al planteamiento de que Pattinson sería quizás demasiado joven para afrontar una tarea de estas características. "No, no lo creo, tiene que estar ya en sus 30, no? ¿Qué edad tenía Sean Connery cuando hizo sus películas? En cualquier caso, está más que preparado para ello", aseveró el responsable de cintas tan aclamadas como 'Trainspotting' o 'Slumdog Millionaire', quien ahora presenta en cartelera la comedia musical 'Yesterday'.