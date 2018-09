Dave Bautista no quiere volver a trabajar con Disney

En las semanas posteriores a hacerse pública la decisión de Disney de despedir a James Gunn, director de las dos primeras películas de la exitosa franquicia 'Guardianes de la galaxia', Dave Bautista -encargado de dar vida a Drax el Destructor en el universo Marvel- fue uno de los miembros del reparto que más abiertamente se posicionó en contra de la decisión que había tomada la compañía, antes incluso de que sus compañeros firmaran una misiva en la que abogaban por la reincorporación del cineasta al rodaje de la tercera entrega.

Hace unos días se confirmó que Gunn, que fue despedido tras salir a la luz una serie de controvertidos tuis publicados hace años, no regresaría al proyecto tras una reunión con Disney y la reacción de Bautista vía Twitter no se hizo esperar.

El intérprete aseguró que respetaría los términos de su contrato, pero que lo haría muy a su pesar si ello implicaba rodar 'Guardianes 3' sin su líder original. Ahora ha ido un paso más allá al reconocer que no le entusiasma lo más mínimo la perspectiva de retomar su personaje una vez más e incluso ha insinuado que podría negarse a hacerlo.

"Es un problema, sí. Es un tema agridulce... No, en realidad es solo un tema agrio y punto, porque no estoy en absoluto contento o de acuerdo con lo que le han hecho a James Gunn. Han suspendido la producción y está paralizada de forma indefinida", ha explicado el antiguo luchador de la WWE a su paso por el programa 'The Jonathan Ross Show'.

"Para ser completamente honesto contigo, ni siquiera sé si quiero trabajar para Disney".Esa sinceridad arrolladora, como apuntó el presentador, no es algo muy habitual en la meca del cine, sobre todo si se tiene en cuenta que su trabajo para la factoría Marvel ha sido uno de sus primeros papeles de peso en la industria.

"He sido muy claro acerca de cómo me siento, y no me da miedo admitirlo. No creo que me ajuste al prototipo habitual de Hollywood", ha reconocido Bautista sin ningún tapujo.