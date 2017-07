635x357 “Despicable Me 3” encabeza taquillas en EEUU y Canadá. LINDSEY BAHR (Associated Press)

El filme “Despicable Me 3” encabezó las recaudaciones en taquilla de los cines de Estados Unidos y Canadá, al recaudar 75,4 millones de dólares el fin de semana, según proyecciones de los estudios difundidas el domingo. Por su parte, “The Minions” conserva cierta fuerza y la comedia de apuestas "The House" _en la que actúan las exestrellas de Saturday Night Live Will Ferrell y Amy Poehler_ pierde terreno.

"Despicable Me 3", producida por Illumination Entertainment y distribuida por Universal Studios, encabezó con facilidad los ingresos de taquilla del fin de semana en 4.529 cines en Norteamérica.

Aunque la cantidad dista de la recaudación de "Minions" de 115 millones de dólares en su estreno de 2015 y de que también es menor a los 83,5 millones de la entrega anterior de "Despicable Me 2" en 2013, el presidente de Distribución Cinematográfica Interna de Universal Pictures, Nick Carpou, opinó que 75 millones de dólares es una cantidad para festejar cualquier día de la semana.

Carpou dijo que Illumination continua mostrándose como una marca formidable para el entretenimiento familiar.

En el segundo puesto de taquilla se colocó la película "Baby Driver" de Edgar Wright, que acumuló 21 millones de dólares de viernes a domingo. Sumaron 30 millones de dólares si se consideran sus primeros cinco días de proyección.

"Transformers: The Last Knight" fue tercera, con 17 millones de dólares. Completan la lista de las primeras cinco "Wonder Woman" con 15,6 millones y "Cars 3" con 9,5 millones.

"The House" fue sexta en taquillas con nueve millones de dólares y se convirtió en uno de los peores estrenos en la carrera de Will Ferrell.

A continuación, las cifras calculadas por boletos vendidos de viernes a domingo en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según comScore. Las cifras finales para Estados Unidos se publicarán el lunes.

1. "Despicable Me 3", 75,4 millones de dólares.

2."Baby Driver", 21 millones.

3."Transformers: The Last Knight", 17 millones.

4."Wonder Woman", 15,6 millones.

5."Cars 3", 9,5 millones.

6."The House", 9 millones.

7."47 Meters Down", 4,7 millones.

8."The Beguiled", 3,3 millones.

9."The Mummy", 2,8 millones.

10."Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", 2,4 millones.