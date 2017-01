Documental sobre Donald Trump será presentado en festival de Sundance

635x357 Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos.. JOSH LEDERMAN (Associated Press)

Un documental con imágenes tras bastidores de la impresionante victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos fue añadido al programa del festival de cine de Sundance, informó este martes la producción del festival.

"Trumped: Inside the Greatest Political Upset of All Time" --que se traduciría al español por algo parecido a "Trumpeado: dentro de la mayor sorpresa política de todos los tiempos"-- se estrena el 27 de enero durante el importante festival que abre el próximo jueves, un día antes de la juramentación del nuevo mandatario el 20 de enero.

El documental fue producido por el equipo responsable del programa del canal Showtime "The Circus: Inside the Greatest Political Show on Earth" --"El circo: dentro del mayor show político de la Tierra"--, que siguió la carrera presidencial en 26 episodios transmitidos semanalmente.

"Con un increíble tesoro escondido de imágenes nunca antes vistas, guardadas durante la producción de 'The Circus', el documental mostrará el ascenso de Donald Trump desde las primarias, pasando por los debates, hasta los dramáticos resultados la noche de la elección", indicó Showtime en un comunicado.

Trump ha sido notoriamente sensible cuando se trata de la cobertura de los medios y frecuentemente critica a compañías de noticias o a periodistas individuales por historias que no le son favorables.

Una nueva edición del libro de CNN sobre las elecciones presenta un retrato del presidente electo realizado por el veterano fotógrafo presidencial David Hume Kennerly.

"@CNN acaba de sacar un libro llamado Unprecedented [Sin precedentes] que aborda la campaña y la victoria de 2016. Espero que le vaya bien, pero usaron mi peor foto en la portada", escribió Trump el 2 de enero.

Otra proyección del documental de "Trumped" está prevista para el 28 de enero en Sundance, antes de su transmisión por Showtime el 3 de febrero.

El festival presentará a lo largo de 10 días, 120 largometrajes en las ciudades de Park City y Salt Lake City, y en el Mountain Resort de Sundance, todas en Utah.