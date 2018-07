Dominic Cooper se postula como el próximo James Bond

La confirmación de que Daniel Craig se enfundaría una vez más el esmoquin de James Bond para ponerse a las órdenes de Danny Boyle obligó a sentarse a esperar a todos los actores que ya se habían ofrecido para tomarle el relevo, pero al mismo tiempo también ha hecho ganar algo de tiempo extra a los que aún no se habían atrevido a presentarse candidatos.

Esa coyuntura ha dado una valiosa oportunidad a Dominic Cooper para sumarse al cada vez más amplio grupo de intérpretes que sueñan con presentarse en la gran pantalla como el mítico agente con licencia para matar, en el que se incluyen Idris Elba, Henry Cavill o Tom Hiddleston entre otros.

En su caso, el actor de 'Mammia Mia' considera que él parte con cierta ventaja en la carrera por convertirse en el siguiente espía al servicio de su Majestad la Reina, ya que hace varios años dio vida al creador de 007 en la serie de la BBC 'Fleming: The Man Who Would Be Bond' y conoce por tanto la psicología que creó para el personaje.

"A mí me encantaría. Me parece un papel asombroso. Yo he tenido el privilegio de interpretar a Ian Fleming y pude aprender mucho sobre él y sobre lo que pensaba acerca de Bond", ha confesado Cooper en una entrevista a Attitude, en la que reconoce que, por otra parte, también impondría ciertas condiciones.

"Yo adoro a James Bond, es una constante en la imaginación de todo niño británico. Yo tenía el Aston Martin DB5 original, el coche de juguete, claro. Me encantaría afrontar ese desafío siempre y cuando pudiera aportar algo más y crear algo dinámico".