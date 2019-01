Donald Trump no necesita "actuar" para recibir dos nominaciones a los premios Razzie

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como la primera dama del país, Melania Trump, no han necesitado hacer este año incursiones de ningún tipo en el mundo de la interpretación para ver sus nombres entre los candidatos a recibir estatuilla en la próxima ceremonia de los premios Razzie, conocidos como los 'anti Óscar' al sacar a relucir las peores contribuciones de la temporada en la industria cinematográfica.

En el caso del polémico mandatario, solo ha bastado con incluir varios ejemplos de sus incendiarios discursos o de las salidas de tono que ha venido protagonizando delante de las cámaras a lo largo de estos dos últimos años, concretamente en los documentales 'Fahrenheit 11/9', de Michael Moore, y 'Death of a Nation', de Dinesh d'Souza, para hacerle merecedor de dos nominaciones, una en la categoría de 'peor actor' y otro en la de 'peor pareja artística', esta última compartida con su "mezquindad perpetua" en palabras de la organización.

Por su parte, Melania tendrá que competir en el apartado de 'peor actriz de reparto' con la asesora mediática y portavoz oficiosa del comandante en jefe, Kellyanne Conway, por sus pequeñas pero significativas contribuciones en el primero de los documentales mencionados, en el que Moore realiza un análisis exhaustivo sobre la ruptura social y el auge del racismo que se ha producido en el país desde la victoria electoral de Trump.

La publicación este lunes de la lista de candidatos a recibir la odiada 'frambuesa dorada', una dudosa distinción que en este 2019 cumple nada menos que 38 años de vida, también ha sacado a la palestra a intérpretes tan reconocidos como Johnny Depp -nominado por su participación vocal en la cinta de animación 'Sherlock Gnomes'-, Will Ferrell ('Holmes & Watson'), John Travolta ('Gotti'), Bruce Willis ('Death Wish'), Melissa McCarthy ('The Happytime Murders'), Jennifer Garner ('Peppermint') e incluso la oscarizada Helen Mirren ('Winchester').