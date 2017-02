Dornan y Johnson se vuelven más oscuros en las "Cincuenta sombras"

Dos años después de que la taquillera "Cincuenta sombras de Grey" disparara las ventas de sales aromáticas, la historia de Christian Grey y Anastasia Steele vuelve "más oscura" y con herramientas más osadas.

La fetichista pareja, encarnada por el actor norirlandés Jamie Dornan y la estadounidense Dakota Johnson, repite en la gran pantalla con "Cincuenta sombras más oscuras", el siguiente capítulo en los bestsellers de E.L. James.

La cinta se estrena esta semana en los principales mercados de América Latina, justo a tiempo para el día de San Valentín.

Y por supuesto el cóctel de sumisión erótica, juegos de cuerdas y vestidos de noche estará una vez más presente en esta cinta dirigida por James Foley, que asumió el proyecto de la salida de Sam Taylor-Johnson aparentemente por discusiones con el autor durante la filmación de la primera película.

"Cincuenta sombras más oscuras" arranca donde quedó la anterior, con Christian Grey herido, tratando de persuadir a Ana para que vuelva a su lado, cuando figuras oscuras de su pasado comienzan a asediarlo.

"Nos saltamos todas las señales de 'Pare'", dijo Jamie Dornan a periodistas durante su estreno el jueves en Hollywood.

"Si estás haciendo una secuela de algo, creo que tiene que haber algún tipo de avance con respecto a la primera. Hay que crecer en varias áreas y no creo que esta película sea diferente", añadió el actor.

Foley filmó "Cincuenta sombras más oscuras" y al mismo tiempo el tercer capítulo de la serie "Cincuenta sombras liberadas", que se estrena en 2018.













Dornan, padre de dos hijas pequeñas con su esposa, Amelia Warner, se ha convertido en un símbolo sexual con este papel, aunque insistió en que no ha influido en su vida sexual.

En declaraciones a la revista GQ de Australia, afirmó que el juego de cuerdas, el llamado bondage, "no está entres mis preferencias", aunque reparó: "Siempre he sido de mente abierta y liberal, y no juzgaría a nadie por sus preferencias sexuales".

Tras el lanzamiento del trailer de Universal, la película lidera los intercambios en redes sociales con 246.000 nuevas conversaciones desde la semana pasada, según la firma de análisis de datos comScore.

Eso es 86.000 más que la siguiente película más comentada, "El retorno del Jedi".

Aunque no por eso deba esperar lograr la taquilla de "Star Wars". La cinta deberá competir en realidad con la secuela de "John Wick" y la animada "The Lego Batman Movie", con las que coincidirá en la salida.

Los especialistas esperan una taquilla de entre 35 y 40 millones en el estreno, nada mal para una película que costó 55 millones.

Muchos actores de reparto también vuelven a la cinta, incluida Marcia Gay Harden, que ganó un Óscar por su interpretación de la pintora Lee Krasner en "Pollock" (2000) y la cantante británica Rita Ora.

El elenco incluye a nuevas figuras como la también oscarizada Kim Basinger, que interpreta a la ex de Christian, la mujer que lo introdujo al BDSM (siglas de bondage, dominación, sumisión y masoquismo).

Bella Heathcote, 34 años más joven que Basinger, interpreta a otra ex, Leila, mientras que Eric Johnson es el nuevo jefe de Ana, Jack Hyde.