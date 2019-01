635x357 Eddie Murphy prepara la segunda parte de "Coming to America". Foto/AFP.

El estudio Paramount Pictures ha dado luz verde a la segunda parte de la icónica comedia "Coming to America" (1988), para la que volverá a contar con Eddie Murphy como protagonista, informó hoy el blog especializado Deadline.

El estudio ha contratado a Craig Brewer para dirigir la cinta tras la buena sintonía mantenida con el humorista en "Dolemite Is My Name", un proyecto que acaban de terminar de rodar juntos.

Murphy volverá a ponerse en la piel de Akeem, el consentido príncipe africano que, aburrido de que le busquen potenciales esposas que lo adulen todo el rato, decide viajar a Queens (Nueva York) y, desde el anonimato, buscar una mujer de la que enamorarse realmente.

Kenya Barris está retocando el guion escrito por Barry Blaustein y David Sheffield, que ya firmaron el texto de la primera entrega.

"Coming to America", dirigida por John Landis, recaudó casi 300 millones de dólares y obtuvo dos nominaciones a los Óscar.

La secuela verá cómo Akeem descubre que tiene un hijo perdido y regresa a EE.UU. para conocer al próximo heredero al trono de Zamunda.

Se espera que actores de la primera parte como Arsenio Hall, Shari Hedley, John Amos y James Earl Jones también retomen sus personajes.

El rodaje está previsto que empiece este año.

"Estoy emocionado de que la película salga adelante finalmente", dijo Murphy en un comunicado. "Hemos juntado un gran equipo y estoy deseando devolver a estos clásicos y queridos personajes a la gran pantalla", agregó.