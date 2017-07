Edward James Olmos y Ryan Guzmán protagonizarán película sobre el 11-S

Los actores latinos Edward James Olmos y Ryan Guzmán encabezarán el elenco del filme "Windows on the World", un drama acerca de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

Según informó hoy el medio especializado Variety, el hijo de Edward James Olmos, Michael D. Olmos, dirigirá esta película que cuenta con un guion escrito por Robert Mailer Anderson y Zack Anderson.

"Windows on the World" narrará la historia de un mexicano (Guzmán) que ve en la televisión los atentados del 11-S y decide viajar hasta Nueva York para tratar de encontrar a su padre (Olmos), quien trabaja en un restaurante dentro de las torres del World Trade Center.

La longeva y alabada trayectoria de Edward James Olmos incluye papeles en las películas "Blade Runner" (1982) y "Stand and Deliver" (1988) así como en las series televisivas "Miami Vice" y "Battlestar Galactica".

Este año estrenará "Blade Runner 2049", la secuela del clásico de ciencia-ficción dirigido por Ridley Scott; y "Coco", una cinta animada de Pixar en la que Olmos presta su voz a una historia basada en la celebración mexicana del Día de los Muertos.

Por su parte, Guzmán ha destacado en cintas como "Step Up Revolution" (2012) y "The Boy Next Door" (2015), esta última con Jennifer López como pareja protagonista.