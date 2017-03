A Emma Roberts le aterroriza su propia película: "February"

La actriz Emma Roberts, que actualmente se encuentra presentado la película 'February' junto a Kiernan Shipka, puede presumir de que en su filmografía se concentran numerosos papeles en thrillers y series que hacen pasar un mal rato al espectador, como 'American Horror Story' o 'Scream 4', pero pese a estar más que familiarizada con el género, la intérprete asegura ahora que nunca había pasado más miedo en su vida que con los preparativos del citado filme que ahora debe promocionar.

"Esta película da mucho miedo, mientras que 'Scream Queens' es más terror divertido. Es un thriller psicológico. Cuando leí el guion supe que tenía que hacer la película, ya que me mantuvo en pie toda la noche y seguía pasando mucho miedo después de acabar de leerlo, muchas horas después. Se quedó conmigo [el miedo], y así es como sabes que realmente [una película] va a dar mucho miedo", ha compartido en su visita al plató del programa de televisión 'The Today Show'.

La película 'February' se rodó en 2015 y fue presentada en el Festival de Toronto en septiembre de ese mismo año, pero no ha sido hasta ahora cuando ha empezado a estrenarse en cines de todo el mundo. A pesar de que sobre ese asunto ha preferido no pronunciarse, la sobrina de Julia Roberts ha querido insistir en el carácter aterrador de la cinta poniendo como ejemplo el hecho de que su hermana Grace, de 16 años, tuvo que abandonar la sala durante la última de sus proyecciones, al no estar dispuesta a seguir sufriendo de forma innecesaria.

"Mi hermana pequeña estuvo en la premiere anoche y tuvo que salir de la sala por todo el miedo que pasó. Así que ese es todo el miedo que da la película, pero miedo en el buen sentido. Quiero decir, está bien asustarnos de vez en cuando", ha confesado en la misma conversación