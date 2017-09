635x357 Emma Stone se siente inspirada por Billie Jean King. JAKE COYLE (Associated Press)

Mientras atravesaba un túnel del Estadio Arthur Ashe junto a Billie Jean King, Emma Stone se maravilló del tamaño de la cancha principal del U.S. Open. Pues pese a estar acostumbrada a la fama, sus terrenos suelen ser platós de cine privados o el íntimo público de un programa de televisión.

King, en cambio, está familiarizada con el amplio centro del tenis en Queens, Nueva York. Después de todo, la cancha principal lleva su nombre.

Al hacer “Battle of the Sexes" (“La batalla de los sexos”), una nueva película sobre el famoso partido de 1973 entre King y Bobby Riggs (Steve Carell), Stone se sintió tanto deslumbrada como un poco celosa por los foros en los que King abogó por el deporte y los derechos de las mujeres. El mismo año del partido, King ayudó a que las mujeres recibieran el mismo premio monetario que los hombres en el U.S. Open.

En el tenis las líneas son claras, el marcador es definitivo y su victoria fue emblemática.

“Simplemente es una conversación más larga en la industria del cine”, dijo Stone en una entrevista poco después de ver con King la final femenina del torneo de este mes, en la que Sloane Stephens se llevó el trofeo.

"Cuando veo un partido de tenis, independientemente de quién gana al final, el premio monetario debería ser el mismo”, añadió. “Existen tantos factores cambiantes en cuanto a cómo esto se decide en cada película, pero sin duda las cosas tienen que cambiar”.

"Battle of the Sexes”, que Fox Searchlight estrena el viernes en Estados Unidos, es de alguna manera una especie de viaje en el tiempo a los años 70 y al machismo de otra época. Pero la película, dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris, también es muy de actualidad, pues llega menos de un año después de una agria contienda presidencial en que se debatió intensamente el tema de la igualdad entre los sexos. Y la lucha de King por un pago equitativo (ella ayudó a iniciar el circuito femenino de tenis Virginia Slims tras objetar la disparidad en los premios para hombres y mujeres), también tiene ecos en los actuales esfuerzos en Hollywood para conseguir la misma paga para hombres y mujeres.

Stone se ha pronunciado al respecto. En julio dijo que ha insistido en que los actores ayuden a reducir la brecha salarial al bajar su sueldo. La actriz dijo que actuó inspirada por King y algunas de sus contemporáneas como Jennifer Lawrence, quien escribió un ensayo en 2015 sobre la disparidad de salarios después de que una serie de correos filtrados de Sony revelaran que le habían pagado menos que a sus compañeros en "American Hustle".

“Se vuelve un tema difícil para mí porque otras personas podrían tener respuestas a las que yo no he llegado para arreglar la industria debido a la naturaleza circunstancial de esto, la forma en la que los presupuestos se inflan o bajan dependiendo de la película o del año, o de cómo avanza la carrera de cada persona”, dijo Stone.

“Cada industria debería estar pensando en eso”, agregó la actriz de 28 años. "Es mi mundo, el tenis es el mundo de Billie Jean. Pero importa en todos los ámbitos”.

Una lista reciente de Forbes sobre las estrellas mejor pagadas de Hollywood colocó a Stone como la mujer mejor pagada. Catorce hombres actores estaban por encima de ella. La brecha refleja otras disparidades más grandes en la industria. De 4.583 personajes con diálogos en las 100 películas más importantes del año pasado, 31,4% eran femeninos, casi el mismo número que en 2007, de acuerdo con un estudio de la Universidad del Sur de California. Solo 34 de esas películas fueron protagonizadas o coprotagonizadas por mujeres.

“Sí hablé con Emma sobre la industria. Le dije: ‘¿Quieres hacer una diferencia?’”, dijo King, quien ganó 39 títulos en su carrera, incluyendo 12 en singles. "No sé si esta película le ha ayudado a tener confianza en sí misma o a sentirse más empoderada, espero que le ayude. Creo que sigue siendo muy relevante. La igualdad para todos está muy lejos. Cada generación tiene realmente que pelear por más. Hemos progresado, pero creo que las mujeres tienen al menos otros 175 años antes de que podamos ser iguales, tener los mismos salarios”.

Los creadores de "Battle of the Sexes" querían que la película sobresaliera también detrás de las cámaras.

"En nuestra cinta hubo un esfuerzo especial para pagarle a todos igual”, dijo Dayton. "Nuestro equipo de producción fue una gran mezcla de hombres y mujeres en todos los departamentos. Nuestra editora es mujer, nuestra diseñadora de producción es mujer. El equipo de mezcla de sonido son mujeres”.

“Siempre hemos tenido una buena mezcla de esa manera”, agregó Faris. "Creo que eso empieza con nosotros”.

Su película deja ver el espectáculo público del partido entre King y Riggs, pero también el drama personal de ambos. King, de entonces 29 años, casada y calificada como la número 1 del mundo, estaba descubriendo su homosexualidad, la cual revelaría años después. Riggs, de 55 años (quien murió en 1995) no es meramente el estereotipo machista, pero tiene sus propios problemas maritales.

“Lo que nos encantó de esta historia es que mostraba lo mucho que puedes hacer en tu propio campo o profesión”, dijo Faris. "Todo el mundo habla de la disparidad entre los salarios de los actores, pero creo que entre los directores no estamos cerca de tener esa paridad. En general, siempre vamos a tener que trabajar para lograr equidad. Es una batalla que probablemente nunca se ganará”.

"Battle of the Sexes" ha tenido buenas reseñas y algunos consideran que tiene buenas posibilidades para los Oscar. La película definitivamente se ganó a King, al igual que a Stone, a quien la tenista califica como “sensacional”.

“Tenemos el mismo segundo nombre. Cumplimos años el mismo mes. Ambas supimos desde pequeñas lo que queríamos hacer”, dijo King. Cuando escuchó que Stone estaba trabajando con un entrenador para sus diálogos, se quejó: “¡Ya suenas exactamente como yo!”.