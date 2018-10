La escena más difícil de rodar para Emma Stone implicó maltratar a un conejito

A lo largo de su carrera cinematográfica Emma Stone se ha enfrentado al rodaje de varias escenas que han puesto a prueba los límites de su resistencia física y mental, como por ejemplo cuando trató -sin éxito- de recrear el famoso salto de 'Dirty Dancing' junto a su compañero Ryan Gosling en la comedia 'Crazy, Stupid, Love', solo para darse cuenta de que sufría una fobia terrible a las alturas. Y sí, al final acabó necesitando un doble.

En su última película, el drama histórico 'The Favourite', ha vuelto a enfrentarse a nuevos desafíos, incluido el filmar un encuentro sexual con Olivia Colman que ella misma ha calificado de "divertidísimo", pero ninguno de ellos consiguió alterarla tanto como la perspectiva de grabar una secuencia en la que debía mostrarse "agresiva" con un adorable conejito."

No quiero revelar más de la cuenta, pero hacia el final de la historia me toca ser un poco agresiva con un pequeño conejo. Estuve llorando a lágrima viva durante una hora", ha confesado ahora la intérprete en una entrevista al portal Entertainment Tonight.Antes de que nadie se escandalice, la oscarizada artista se ha encargado de asegurar que contaba con ayuda de profesionales para mostrarle cómo debía tratar a su compañero de reparto peludo y que la única que sufrió en esa toma fue ella, no el animal.

"La verdad es que me guiaron a lo largo de todo el proceso para enseñarme cómo ser cuidadosa y no hacerle daño, pero fue algo muy, muy perturbador de cualquier manera. La mera idea de hacerle daño a un animal me rompe el corazón", ha asegurado acerca de su experiencia en la cinta dirigida por Yorgos Lanthimos. "Y el conejo estaba muy bien, no le pasó nada".