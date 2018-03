Daniel Kaluuya vive un año de locura

Hace un año, la mayoría de los cinéfilos no sabían quién era Daniel Kaluuya.

Hoy el actor británico tiene una nominación al Oscar por su protagónico en una de las cintas más exitosas del año, "Get Out"; una megaproducción que rompe con los estereotipos culturales que se estrena esta semana, "Black Panther"; y una cinta de Steve McQueen en el horizonte

The Associated Press, que nombró a Kaluuya un artista revelación de 2017, conversó con el actor de 28 años recientemente sobre esta locura de año, la postulación al Oscar que cambió su vida y un consejo práctico que le dio su madre la mañana de las nominaciones.

A continuación extractos de la entrevista.

¡Haz tenido un año tremendo! Pensar que estabas filmando “Black Panther” cuando “Get Out” se estrenó el pasado febrero.

KALUUYA: Cuando (“Get Out”) estuvo en Sundance yo estaba en Atlanta preparándome. Literalmente, recibí a la prensa británica en mi día libre de “Black Panther”. Ha sido un ajetreo.

¿Alguna vez pensaste que "Get Out" sería tan grande?

KALUUYA: No, no lo pensé. ¿¡Una cinta independiente de terror!? Ni una sospecha. Tenía la sensación de que “Black Panther” iba a ser grande. Era un elenco, obviamente era algo diferente. Soy inglés y “Black Panther” es mi tercer trabajo estadounidense. Me encuentro tratando de entender cómo funciona la cosa a este nivel. Fui bendecido con esta oportunidad y no me esperaba que “Get Out” iba a ser el caballo que ha sido, cabalgando todo el año y acelerando el ritmo. Parece que yo tuviera un plan maestro, pero solo hago cosas en las que creo y en las que estoy interesado y trabajo con cineastas a los que admiro.

¿Te ha cambiado la vida?

KALUUYA: O sea, estoy sentado aquí y este balcón es más grande que mi apartamento. Pero pienso que todavía estoy por entender el verdadero cambio de esto. Creo que cuando todo está calmado es cuando uno se pregunta, “¿qué cambió?”. Pero la nominación fue apenas el martes, han pasado solo siete días. Justo cuando me estaba preguntando “¿qué significa esto?”, veo “Black Panther” y es como ¡bum!

¿Cómo seleccionas los proyectos en los que trabajas? Tu próximo estreno será "Widows" de Steve McQueen.

KALUUYA: Me atraen proyectos con los que no sé qué sucederá después. Así pasó con “Get Out”. Pensé, “No he visto nada así, hagámoslo”. Porque uno no sabe lo que va a ocurrir. Con “Black Panther” tengo una idea ahora que la he visto. Creo que va a estar completamente vendida tres semanas.

¿Te ha estado sonando más el teléfono?

KALUUYA: He estado con “Get Out” un año. He tenido la agenda llena. Mi año ya estaba cerrado el septiembre pasado, haciendo “Black Panther”, haciendo “Widows”, escribiendo mi guion. Después de marzo, después de los Oscar, veremos qué pasa. Me gusta eso. Después de “Sicario” me tomé un año y medio y solo leí guiones y escribí e hice mis cosas y creo que todo esto es representativo de mi fuerza, de mi estilo de trabajo, de lo que quiero hacer. Creo que es importante decir, “Hagamos una pausa y veamos qué oportunidades hay allá afuera”. Quiero hacer cosas que tengan algo que decir y trabajar con gente que tenga algo que decir. Estoy dispuesto a esperar, estuve dispuesto a esperar. Estaba escribiendo mi guion y vi “Get Out” y pensé “necesito hacer esto”, y con “Black Panther” pensé “necesito hacer esto”, y con “Widows” fue como que “hazlo”.

¿Estás emocionado por los Oscar?

KALUUYA: No sé. ... No tengo idea. No sé lo que está pasando. No he pensado en eso.

¿Qué pensaste cuando la presentadora Tiffany Haddish pronunció mal tu nombre la mañana de las nominaciones?

KALUUYA: ¡Todavía no lo he visto! No he visto el anuncio. Simplemente no puedo. He visto clips de mis amigos viéndolo y cuando dicen mi nombre todos gritan. Así que sé lo que ella hizo. Ella es africana oriental así que está bien. Y es algo que de cualquier modo me cambió tanto la vida. “Get Out” fue mi segundo trabajo estadounidense. No me apunté a hacer una película independiente de terror para eso. Lo hice porque pensé que sería genial y quería verla.

¿Está tu familia emocionada por ti?

KALUUYA (riendo): Hablé por FaceTime (con mi mamá) en la mañana (de las nominaciones) y me dijo, “con suerte puedes usarlo para conseguir trabajo”. Muy práctica. Muy práctica. “No tienes trabajo en este momento. Necesitas un trabajo”.