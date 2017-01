El Episodio VIII de "Star Wars" ya tiene título oficial: "The Last Jedi"

A diferencia de otras importantes novedades relativas a la icónica franquicia cinematográfica creada por George Lucas, el anuncio con el que la factoría Disney ha revelado oficialmente el título del que será el octavo episodio de la saga principal de 'Star Wars' ha aparecido en las redes sociales sin la fanfarria habitual de los grandes acontecimientos. En cualquier caso, la noticia de que la nueva cinta se llamará 'The Last Jedi' ha generado una gran repercusión entre sus fans, entre otras razones porque la citada frase deja la puerta abierta a la posibilidad de que Luke Skywalker no sea el único miembro de la milenaria orden que queda con vida en el universo.