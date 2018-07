Estadounidense Ted Hope premiado como mejor productor en Festival de Locarno

El Festival de Locarno reconocerá en su edición de este año al estadounidense Ted Hope como mejor productor independiente internacional con el premios Raimondo Rezzonico, que le será entregado el próximo 2 de agosto en la Piazza Grande de la localidad suiza.

Así lo anunció hoy el festival en un comunicado en el que describe a Hope como "un modelo a seguir para aquellos que consideran el cine un vehículo para dar voz a historias originales y diferentes, ante un contexto marcado por el creciente peso de la mercadotecnia y las estrategias de comunicación".

Hope, con más de 35 años de carrera a sus espaldas, lidera desde 2015 el equipo creativo de Amazon Studios.

Su trayectoria en el mundo del cine se inició en los años 90, cuando fundó junto a James Schamus su primera productora, denominada Good Machine.

Fue durante esta época cuando el estadounidense produjo sus primeras películas para el más tarde oscarizado director taiwanés Ang Lee, como "Eat drink man woman" ("Comer, beber, amar", 1994) o "The Ice Storm" ("La tormenta de hielo", 1997), filme que pasó en su momento por las pantallas del festival.

Antes de 2015, Hope había producido más de 70 películas, además haber fundado dos compañías de producción This is That y Double Hope Films.

Además, su olfato por el talento ayudó a lanzar las carreras de grandes directores como Hal Hartley, Michel Gondry y Nicole Holofcener, entre otros.

Entre sus éxitos más recientes destacan "Manchester by the Sea" ("Manchester frente al mar", 2016), ganadora del óscar al mejor actor -Casey Affleck-, o "The Big Sick" ("La gran enfermedad del amor", 2017), que compitió en la categoría Piazza Grande de Locarno en su pasada edición y se llevó el premio del público.

En su primer año en Amazon Studios, su equipo distribuyó 14 filmes que recibieron 335 nominaciones y 131 premios, incluyendo siete premios de la Academia y cinco nominaciones a los Globos de Oro.

El premio Raimondo Rezzonico fue creado en 2002 en memoria del que fuera presidente del Festival de Locarno durante veinte años.

Antes que Hope, recibieron este premio, los productores estadounidenses Mike Medavoy, Christine Vachon y David Linde, o suizo Michel Merkt.