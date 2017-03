Eva Longoria levanta pasiones entre sus compañeros de rodaje

635x357 Eva Longoria y Jack Whitehall, caracterizados como sus personajes en 'Decline and Fall'. EFE

Aunque la propia Eva Longoria ya compartió con todos sus seguidores de las redes sociales algún que otro detalle de su reciente paso por Inglaterra, que la llevó a participar en una miniserie de época para la cadena británica BBC basada en la popular novela 'Decline and Fall', ahora es su compañero de rodaje y coprotagonista de la producción, el actor y cómico Jake Whitehall, quien ha querido sincerarse públicamente sobre las sensaciones que le invadieron al tener que trabajar codo con codo junto a uno de sus grandes ídolos.

"Me encantaba 'Mujeres Desesperadas', era muy aficionado a la serie pero no se lo quise decir a Eva porque tenía que ser profesional, así que tuve que controlarme mucho", reveló el simpático intérprete durante una entrevista al diario The Independent.Precisamente para evitar que sus sentimientos hacia la artista latina fueran demasiado evidentes en el set de grabación, Jack Whitehall decidió fijar en más de una ocasión su mirada en el marido de Eva, el productor José Baston, quien acompañaba a la actriz en todo momento, para regresar a la realidad y dejar así de fantasear con su gran amor platónico.

"Tengo que decir que el marido de Eva estaba con nosotros la mayor parte del tiempo y, literalmente, es el tipo más alucinante y sexy que he visto en mi vida. Así que cada vez que compartíamos alguna escena, me le quedaba mirando y acababa sintiéndome como si me hubieran capado, lo cual creo que era algo positivo para mi personaje", bromeó en la misma conversación.

La adaptación televisiva de 'Decline and Fall', en la que Jack White interpretará al profesor de primaria Paul Pennyfeather y Eva Longoria a la elegante y sofisticada señora Margot Beste-Chetwynde, cuyo hijo acabará recibiendo clases adicionales por parte del maestro y forjando una estrecha amistad con él, se estrenará el próximo 31 de marzo en el Reino Unido y se espera que pocos meses después vea la luz en otros países del mundo.