Festival de Cine de Toronto incluye "Roma" y "Todos lo saben"

“Roma” de Alfonso Cuarón y “Todos lo saben” de Asghar Farhadi, con Javier Bardem y Penélope Cruz como protagonistas, se exhibirán este año en el Festival Internacional de Cine de Toronto. También habrá películas protagonizadas por Timothee Chalamet y Hugh Jackman, así como la ópera prima de Bradley Cooper "A Star Is Born", estelarizada por Lady Gaga.

"Beautiful Boy", con Chalamet y Steve Carell, será uno de varios filmes que tendrán su estreno mundial en el festival canadiense, una plataforma de lanzamiento para la temporada de premios de Hollywood. Otros estrenos mundiales incluyen "The Front Runner", con Jackman como el exaspirante a candidato presidencial Gary Hart; "Life Itself" del creador de "This Is Us" Dan Fogelman, y "Widows" de Steve McQueen.

“Roma” será también la pieza central del Festival de Cine de Nueva York, según se anunció la semana pasada. La película en blanco y negro es la primera que el cineasta mexicano laureado con el Oscar filma en su natal México desde “Y tu mamá también” de 2001. De corte semiautobiográfico, sigue a una familia de clase media en la Ciudad de México de la década de 1970 cuya vida gira en torno a una nana y empleada doméstica interpretada por Yalitza Aparicio.

“Todos lo saben” del iraní Farhadi, cuyas cintas “Una separación” y “El cliente” fueron merecedoras del Oscar a la mejor película en lengua extranjera, fue rodada en España y está hablada en castellano. Inauguró la pasada edición del Festival de Cine de Cannes. Cuenta también con las actuaciones del argentino Ricardo Darín y la española Inma Cuesta y retrata el regreso de Laura (Cruz) de Buenos Aires a su pueblo natal en España para la boda de su hermana, donde se encuentra a su ex (Bardem).

El anuncio del martes se hizo por medio de un comunicado de prensa y no en un evento especial por respeto a las víctimas del tiroteo del domingo en el barrio griego de Toronto, en el cual murieron dos personas y el atacante.

El Festival de Cine de Toronto, en su 43ra edición, está previsto del 6 al 16 de septiembre. Tendrá 47 películas participantes, 13 de ellas dirigidas por mujeres.

Chalamet, nominado al Oscar por "Call Me By Your Name" del año pasado, interpreta a un adicto a la metanfetamina cuya recuperación es vista a través de los ojos de su padre, interpretado por Carell. "The Front Runner", del director Jason Reitman, relata el ascenso de Hart y su caída como aspirante a la nominación demócrata para la contienda presidencial de 1988, luego que su relación extramarital se volviera comidilla de los tabloides y un escándalo nacional.

Otras películas destacadas que se presentarán incluyen "First Man", protagonizada por Ryan Gosling como el astronauta Neil Armstrong y dirigida por Damien Chazelle, el realizador de la celebrada "La La Land". "If Beale Street Could Talk" de Barry Jenkins, basada en una novela de James Baldwin, también se estrenará en el festival.

La cinta inaugural será “Mouthpiece" de la directora canadiense Patricia Rozema, mientras que la encargada de cerrar será la ganadora de la Palma de Oro en Cannes "Shoplifters" del japonés Hirokazu Kore-eda.