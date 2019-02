"Glass" continúa por tercera semana en la cima de la taquilla en Canadá y EEUU

"Glass", la última parte de la trilogía de súper-héroes realizada por Night Shyamalan, siguió en la cabeza de la cartelera de Estados Unidos y Canadá durante su tercera semana en las salas de cine, según cifras de la empresa especializada Exhibitor Relations.

La película reúne a los tres personajes de "Unbreakable" (2000) y "Split" (2016), en un enfrentamiento final que juega con los conceptos del bien y del mal, así como de realidad y de ficción.

La cinta recaudó 9,5 millones de dólares en entradas durante este fin de semana, pero la mitad que el fin de semana pasado, para alcanzar un total de 88,6 millones desde su estreno.

"Glass" es seguida en la taquilla por "The Upside". En su cuarta semana de exposición, la adaptación estadounidense de una película francesa se ubicó en un sólido segundo lugar con 8,8 millones de dólares de entradas vendidas este fin de semana y con 75,6 millones desde que se estrenó.

"Miss Bala" es otro remake que subió directamente al tercer sitio del podio en su primera semana con ingresos de 6,7 millones de dólares. Se trata de un thriller realizado por Catherine Hardwicke y adaptado de una película mexicana de 2011, sobre una mujer que lucha contra los cárteles de la droga luego de la desaparición de una de sus amigas en Tijuana.

"Aquaman" quedó en cuarto lugar con 4,7 millones de dólares y 323 millones en siete semanas.

Nominada al Óscar, la película de animación "Spider-Man: New Generation" permaneció en el quinto lugar este fin de semana, marcado en Estados Unidos por el Super Bowl, con una ganancia de 4,4 millones de dólares y 175 millones desde que salió hace ocho semanas.

El resto de la lista de las 10 películas más taquilleras son las siguientes:

6 - "Green Book": 4,3 millones de dólares

7 - "El niño que sería rey": 4,2 millones de dólares

8 - "Mis huellas a casa": 3,5 millones de dólares

9 - "Escape Room": 2,9 millones de dólares

10 - "They Shall Not Grow Old": 2,4 millones de dólares