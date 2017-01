Guillermo del Toro ha incluido a un hombre-pez en su nueva película

Aunque por el momento los detalles de la próxima película de Guillermo del Toro, 'The Shape of Water', están tratando de mantenerse en el más estricto secreto, parece que el cineasta mexicano ha vuelto a hacer de las suyas incluyendo en ella una de esas extrañas criaturas que pueblan su universo cinematográfico. Así lo ha revelado el actor Doug Jones, uno de sus colaboradores habituales, que ha querido dar a los ávidos fans del director el primer resumen de su nueva trama, en la que él dará vida a un hombre-pez.

"Se trata de un drama ambientado en 1963. No es una peli de ciencia ficción, no va a apostar por ese género, pero sí es cierto que yo interpreto a una criatura en ella. Soy una especie de hombre-pez, una rareza. Soy todo un enigma y no se sabe nada de mi origen. Soy el último de mi especie, así que soy una anomalía, o algo similar", ha revelado Doug, que ya trabajó con Del Toro en 'El laberinto del fauno', 'Hellboy' y 'Crimson Peak', al portal Collider.com.

"Soy el sujeto de estudio en una instalación del gobierno de los Estados Unidos, donde me hacen pruebas. Es 1963, así que la Guerra Fría está en su apogeo, al igual que la carrera espacial, ese es el contexto. Se supone que me estudian para averiguar cómo podrían aplicarse mis habilidades en un contexto militar o espacial. Y al mismo tiempo tratan de que los rusos no se enteren de mi existencia", añade el antiguo contorsionista acerca de la situación a la que se enfrenta su personaje.

A pesar de este particular telón de fondo, la historia del realizador vuelve a girar una vez más en torno a una bonita, aunque peculiar, historia de amor."Hay un romance, sí, que nace en ese contexto. La limpiadora, interpretada por Sally Hawkins, me encuentra, se apiada de mí y ahí es cuando comienza la historia principal, con esa situación de fondo", aclara.Por el momento no existe fecha de estreno para la cinta.