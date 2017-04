Guy Ritchie no quería que Charlie Hunnam interpretase al rey Arturo

El cineasta británico Guy Ritchie ha confesado que de cara a su primera incursión en el universo de las leyendas medievales,materializada en la película 'El rey Arturo: la leyenda de la espada', no entraba en sus planes que Charlie Hunnam protagonizase el filme junto a Jude Law y Eric Bana. Según el propio director, en la lista de candidatos que había confeccionado para el papel no había ni rastro de su compatriota, pero el intérprete de 'Sons of Anarchy' fue tan insistente -hasta el punto de pagarse su propio vuelo de Los Ángeles a Londres para acudir al casting- que finalmente Ritchie acabó rendido a su pasión y dotes interpretativas, otorgándole finalmente el papel del rey Arturo.