Ed Harris, Nicolas Cage y John Carpenter, premios de honor en Festival Sitges

Los actores Ed Harris y Nicolas Cage, y el director John Carpenter se suman a los invitados del próximo 51 Festival de Cine Fantástico de Sitges (noroeste), que tendrá lugar del 4 al 14 de octubre y que tiene como eje temático los 50 años de "2001: A Space Odyssey", de Stanley Kubrick.

Nicolas Cage llegará a Sitges (Cataluña) para recibir un Gran Premio Honorífico del festival y presentar "Mandy", el thriller de Panos Cosmatos que protagoniza.

El actor californiano, cuyo nombres real es Nicolas Kim Coppola -es sobrino de Francis Ford Coppola-, inició su carrera a principios de los años 80 y ha protagonizado éxitos de todos los géneros, con una notable predilección por la acción y el thriller.

Participó en "Rumble Fish" (1983), "Cotton Club" (1984) y "Peggy Sue Got Married" (1986), dirigidas por su tío, pero su consagración llegó con títulos como "Arizona Baby" (1987), de los hermanos Coen, "Moonstruck" (1987) y, sobre todo, "Wild at Heart", de David Lynch.

Consiguió su único Óscar por "Leaving Las Vegas" (1995) y a partir de ahí se centró en el cine de acción con películas como "The Rock" (1996), "Con Air" (1997), "Face/Off" (1997), "8MM" (1999), "Windtalkers" (2002) o las más recientes "Dog Eat Dog" (2016) o "Mom and Dad" (2017).

Según explicó hoy el director del festival, Ángel Sala, también estará presente en el certamen Ed Harris, uno de sus actores "fetiche", para recibir otro Gran Premio Honorífico.

Actor, productor y director, Ed Harris recibirá el máximo galardón del festival, el mismo que también recogerá en Sitges el cineasta australiano Peter Weir, que le dirigió en "The Truman Show" (1998), como se había anunciado anteriormente.

Nominado cuatro veces al Óscar -por "The Hours" (2002), "Pollock" (2000), "The Truman Show" y "Apollo 13" (1995)-, Harris es uno de los actores más prestigiosos y sólidos de Hollywood, reconocido por su enorme versatilidad.

El tercer anunció en la presentación de hoy del festival fue el del homenaje a John Carpenter, "probablemente el director de género más importante, nada apreciado en los inicios de su carrera, que en 1982 estrenó 'The Thing' en la inauguración del festival y que hoy ya está reconocido como debe", señaló.

Carpenter exhibirá además su talento como compositor de bandas sonoras en un concierto el 13 de octubre en el que interpretará fragmentos de las partituras de filmes como "The Fog" (1980), "Escape from New York" (1981), "The Thing", "Christine" (1983) o "Halloween" (1978).

En cuanto a la sección oficial, a los nombres de Gaspar Noé, Lars Von Trier, David Robert Mitchell o Alice Rohrwacher, se suman los de los argentinos Armando Bo II ("Animal") y Alejandro Fadel, con "Muere, monstruo, muere", de Alejandro Fadel, o el colombiano Jaime Osorio ("Siete cabezas").

De Japón llegará el anime de "Inuyashiki", de Shinsuke Sato, adaptación del manga de ciencia ficción "Hiroya Oku"; y un nuevo thriller del habitual en Sitges Takashi Miike, "Laplace's witch".

Sala destacó la presencia de varios títulos del cine estadounidense independiente, como "Elizabeth Harvest", dirigido por el venezolano Sebastián Gutiérrez, "una relectura de Frankestein y de Barba Azul", y dos filmes de dos directoras: "I think we're alone now", de Reed Morano, con Peter Dinklage y Elle Fanning, y "Nancy", de Christina Choe, con Steve Buscemi.

Asimismo resaltó la película de ciencia ficción "The Prospect", de Christopher Caldwell y Zeek Earl, situada en un planeta alienígena con flora y fauna peligrosas, y "The Man who killed Hitler and then the bigfoot", de Robert Krzykowski y protagonizada por Sam Elliot.

La sección Órbita, dedicada al thriller, la acción y la aventura, se abrirá con "Asher", de Michael Caton-Jones, protagonizada por Ron Perlman, que estará en Sitges para presentar la película y recibir un premio honorífico.