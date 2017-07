Harry Styles insinúa que su papel en "Dunkerque" podría ser el primero y el último

Todavía no se ha estrenado la película que supondrá su primera incursión en la industria cinematográfica, 'Dunkerque' -el nuevo filme bélico de Christopher Nolan-, pero lo cierto es que el cantante y ahora actor Harry Styles no parece tener intención alguna de seguir cultivando su incipiente carrera en el séptimo arte.

Eso es al menos lo que dejó entrever el propio intérprete ayer jueves durante la presentación de la cinta en Londres, en la que no dudó en expresar su satisfacción ante lo agradable e instructivo de la experiencia vivida, pero insistiendo en que su perfil artístico sigue ligado fundamentalmente a la música.

"Pienso: '¿Qué estoy haciendo?'. Me siento muy afortunado de poder formar parte de ['Dunkerque']. Volvería a hacer esta película otra vez, pero quizás sea una de esas cosas que haces solo una vez en la vida. La volvería a hacer otra vez. Me lo pasé muy bien. ¡He alcanzado el punto máximo demasiado deprisa! No hay forma de superar esto", confesó a los periodistas congregados en el evento.

De hecho, haber conseguido el papel de Alex -uno de los soldados que quedaron atrapados en la playa de la localidad francesa en 1940- ha supuesto para el británico ver cómo se hacía realidad uno de sus grandes sueños, no solo por la oportunidad que le brindaba de probar suerte en la gran pantalla, sino también por el hecho de poder hacerlo con uno de sus directores favoritos.

"Para ser sincero, cuando supe lo que Chris estaba haciendo ya me entraron ganas de poder verlo y quería formar parte de ello. En mi primer día, me dijo que me había atado mal los cordones. ¡Y en mi primer día también tuvimos el peor tiempo de todos!", recordó en su encuentro con los medios sobre las dificultades de un rodaje que, entre otros requisitos, le obligó a grabar varias escenas debajo del agua.

En su afán de representar con la mayor precisión posible los hechos históricos en los que está basado el largometraje, Nolan decidió fichar jóvenes intérpretes para dar vida a los miles de soldados veinteañeros que fueron a la guerra, como el casi desconocido Fionn Whitehead o el mismo Harry.

Con la misma intención, además, el aclamado realizador optó por ubicar el set -por lo menos en su mayor parte- en las mismas localizaciones en las que tuvo lugar la evacuación conocida como Operación Dinamo.

"La trama es un pedazo muy importante de la historia de Gran Bretaña y pienso que todos supimos que estábamos haciendo algo especial", aseguró el integrante de One Direction sobre la responsabilidad adicional que se deriva de tener que recrear un episodio tan dramático que sigue muy presente en el imaginario colectivo de su país.

Durante la premiere en la céntrica plaza de Leicester Square, el cantante estuvo acompañado por el resto de integrantes del reparto, que cuenta con rostros tan populares como Kenneth Branagh, Tom Hardy, Mark Rylance o Cillian Murphy. El príncipe Enrique también asistió al evento y lo hizo acompañado de tres veteranos de guerra que en su día fueron testigos en primera persona de la citada operación.